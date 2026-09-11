Belçika, Filistinli öğrenciler için Gazze tahliye önerisini geri çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika, Filistinli öğrenciler için Gazze tahliye önerisini geri çekti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Gazze'den tahliyelerin yeniden başlatılması ve 13 Filistinli bursiyerin ülkeye getirilmesini içeren önerisini, bir hükümet ortağının Afganistan'a geri göndermeler konusunda taviz verilmesine bağlaması üzerine geri çekti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Gazze'den tahliyelerin kademeli olarak yeniden başlatılması ve Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesini içeren önerisini, hükümet ortaklarından birinin konuyu Afganistan'a geri göndermeler ve "geri dönüş merkezleri" konusunda taviz verilmesine bağlaması üzerine geri çekti.

Prevot'nun Sözcüsü Laurens Soenen, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Bakan'ın hükümet ortaklarına üç başlıktan oluşan bir öneri sunduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre öneride, Belçika üniversitelerinden burs kazanan 13 Filistinli öğrencinin kabul edilmesi, Gazze'deki insani durum dikkate alınarak tahliyelerin kademeli ve makul biçimde yeniden başlatılması ve hasta çocukların Ürdün'de tedavi edilmesine yönelik Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)-Ürdün ortak operasyonuna mali katkı sağlanması yer aldı.

Prevot, öneriye iki hükümet ortağının olumlu, bir diğer ortağın "çok soğuk" yaklaştığını, son ortağın ise Afganistan'a geri göndermeler ve "geri dönüş merkezleri" konusunda taviz verilmemesi halinde öneriyi tamamen reddettiğini belirtti.

Bu yaklaşımı "bir meseleyi diğerine rehin tutma girişimi" olarak nitelendiren Prevot, "Zaten sefalet içinde yaşayan insanların pahasına bir konunun diğerine bağlanması karşısında önerimi geri çekmeyi tercih ettim. Onur satılık değildir." ifadesini kullandı.

Belçika'da Gazze'de bulunan öğrenci ve araştırmacıların tahliyesi uzun süredir hükümet içinde tartışma konusu olurken, Aralık 2025'ten bu yana yeni bir tahliye operasyonu için ortak hükümet kararı alınmadı.

Belçika Dışişleri Bakanlığından daha önce AA muhabirine yapılan açıklamada, söz konusu öğrencilerin tahliyesindeki temel engelin vize prosedüründen ziyade Gazze'den fiilen çıkışın sağlanamaması olduğu ifade edilmişti.

Bakanlık, Gazze'den ayrılışın mevcut koşullarda yalnızca üçüncü ülkelerin düzenlediği tahliyeler veya DSÖ ile yürütülen tıbbi tahliye operasyonları yoluyla mümkün olduğunu belirtmiş, alternatif seçeneklerin ilgili ortak ve makamlarla değerlendirildiğini kaydetmişti.

Gazze'de Belçika üniversitelerinden burs veya akademik pozisyon alan öğrencilerin tahliye edilememesi, İtalya ve İngiltere'nin benzer durumdaki kişiler için tahliye mekanizmaları oluşturmasının ardından Belçika hükümeti üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Kaynak: AA

Afganistan, Politika, Hükümet, Belçika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, Filistinli öğrenciler için Gazze tahliye önerisini geri çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı
18 yıl sonra harika geri dönüş Kadıköy’de inanılmaz anlar 18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Bu çocuğun ismini not edin Önce imzayı, sonra da golünü attı Bu çocuğun ismini not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı
1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular 1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular
Gelibolu’da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi

17:07
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme Bakan Şimşek, Erdoğan’a sunum yaptı
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı
17:01
Adaylar bomba İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturabilecek isimler
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
16:25
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden görüntü
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü
16:01
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 17:21:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Belçika, Filistinli öğrenciler için Gazze tahliye önerisini geri çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement