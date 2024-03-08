Belçika, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni konut inşaatını kınadı

Belçika, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konut inşa ederek bölgedeki yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.
Belçika Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'i söz konusu karardan geri adım atmaya çağırdı.
Paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi tarafından konuya dair dün yapılan açıklamaya işaret edilerek, "Belçika, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri daha da genişletme planlarını kınıyor." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamları, 6 Mart'ta, Batı Şeria'da yaklaşık 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamıştı.
AB Dış İlişkiler Servisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu planı kınanarak, "yasa dışı yerleşim yerlerinin iki devletli çözümü tehdit ettiği için barışın önünde engel teşkil ettiği" bildirilmişti.
Açıklamada, AB'nin sınırlara yönelik pozisyonunun değişmediğinin altı çizilerek, Kudüs dahil olmak üzere taraflarca mutabık kalınan 1967 öncesi sınırlar dışında yapılacak hiçbir değişikliğin tanınmayacağı kaydedilmişti.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.
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