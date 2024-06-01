Belçika, İsrailli hava yolu şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Belçika, İsrailli hava yolu şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu

Belçika, İsrailli hava yolu şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet, Liege Havalimanı'ndan İsrail'e askeri malzeme sevkiyatı yapan İsrailli hava yolu şirketi Challenge Airlines hakkında suç duyurusunda bulundu. Gilkinet, silah transferlerine ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılacağını belirtti. Challenge Airlines'ın gerekli izinlere sahip olmadığı ortaya çıktı. Belçika, İsrail'e silah transferine yönelik yasal boşlukları kapatmayı hedefliyor.

01.06.2024 12:29
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Belçika Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet, Liege Havalimanı'ndan İsrail'e askeri malzeme sevkiyatı yapan İsrailli hava yolu şirketi Challenge Airlines hakkında suç duyurusunda bulundu.

Flamanca yayın yapan de Morgen gazetesinin haberine göre, Gilkinet silah transferlerine ilişkin düzenlemelerin de sıkılaştırılacağını kaydetti.

Gilkinet, Challenge Airlines'ın Liege Havalimanı vasıtasıyla askeri malzeme taşıdığı haberlerinin çıkmasının ardından gerekli araştırmaların yapıldığını aktararak, bunun sonucunda suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Bakan, "Artık gerekli adımları atmak mahkemeye kalmış durumda." ifadesini kullandı.

Patlayıcıların hava yoluyla taşınabilmesi için özel izin alınması gerektiğine işaret eden Gilkinet, söz konusu hava yolu şirketinin gerekli izinlere sahip olmadığını anlattı.

Gilkinet, " Gazze'deki vahşetin durdurulmasına katkıda bulunabilmek için İsrail'e silah transferine yönelik tüm yasal boşlukları kapatmak istiyoruz. Belçika'nın İsrail ordusunu silahlandırmasını ve Gazze'deki katliama pasif de olsa suç ortağı olmasını engellemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Belçika'da 4 sivil toplum kuruluşu (STK), ABD'den İsrail'e sevk edilen silahların Liege Havalimanı vasıtasıyla gönderildiğini açıklamıştı.

STK'lerin elde ettikleri bilgilere göre, İsrail'e ulaştırılan en az 70 ton askeri malzeme arasında küçük silahlar için mühimmat ve fünyeler ile F-35 ve F-16 savaş uçakları için parçalar bulunuyordu.

Askeri malzemelerin, havalimanının kargo bölümünde faaliyet gösteren Challenge Airlines tarafından taşındığı, F-35 parçalarının nihai varış noktasının İsrail'deki Nevatim Hava Üssü olduğu tespit edilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Bakan Gilkinet, konuya dair incelemelerin başlatıldığını ve gerektiği takdirde şikayette bulunulacağını duyurmuştu.

Ülkenin bölgesel hükümetlerinden Valonya hükümeti ise STK'lerin tepkisi üzerine havalimanları üzerinden İsrail'e silah aktarılmasını yasaklama kararı almıştı.

Kaynak: AA

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