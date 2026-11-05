Belçika Kralı Philippe, hükümet krizinde Van Peel'i kabul etti - Son Dakika
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Belçika Kralı Philippe, hükümet krizinde Van Peel'i kabul etti

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Belçika'da bütçe müzakerelerinin tıkanması ve Başbakan De Wever'in istifasının ardından Kral Philippe, hükümet krizinde koalisyon liderleriyle temaslarını sürdürüyor. Kral dün Rousseau ve Bouchez'i, bugün Van Peel'i kabul etti; 6 Kasım'da De Wever'le yeniden görüşmesi bekleniyor.

Belçika Kralı Philippe, bütçe müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Başbakan Bart de Wever'in istifasını sunmasıyla başlayan hükümet krizinin çözümü için koalisyon partilerinin liderleriyle görüşmelerine devam ediyor.

Belçika Kraliyet Sarayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmelere ilişkin açıklamalar yapıldı.

Buna göre, Kral Philippe dün Flaman sosyal demokrat Vooruit Partisi Genel Başkanı Conner Rousseau ve liberal Reform Hareketi (MR) Genel Başkanı Georges-Louis Bouchez'i kabul etti.

Kral Philippe bugün de koalisyonun büyük ortağı Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) Genel Başkanı Valerie Van Peel'i kabul etti.

Kral'ın, 6 Kasım Cuma günü de Başbakan de Wever ile yeniden görüşmesi bekleniyor.

Belçika'da hükümet krizi

Belçika'da 1 Kasım'da hükümet ortakları arasında yürütülen kapsamlı bütçe anlaşması müzakereleri, koalisyonun sol ve sağ kanatları arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Başbakan de Wever, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 2 Kasım'da istifasını Kral Philippe'e sunmuş, Kral ise istifa talebine ilişkin kararını şimdilik ertelemişti.

Anlaşmazlığın temelinde vergi artışlarının miktarı ve bütçe açığını azaltmak amacıyla yapılması gereken harcamalarda kesintilerin boyutuna ilişkin farklı yaklaşımlar bulunuyor.

Kaynak: AA
Politika6 KasımHükümetBelçikaGüncelDünyaVanSon Dakika

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