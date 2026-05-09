Belçika Kraliçesi Türkiye'ye Ekonomik Misyon Gönderiyor

09.05.2026 12:17
Belçika Kraliçesi Mathilde, 10-14 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret ederek ikili ilişkileri güçlendirecek.

(ANKARA) - Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki Ekonomik Misyon, 10-14 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret ile son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin, iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesiyle, daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak irade ortaya konulacak.

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığında, Türkiye'ye 10-14 Mayıs tarihlerinde Ekonomik Misyon ziyareti yapılacak. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer alacak.

Ziyaret vesilesiyle son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin, iş birliği alanlarının da çeşitlendirilmesiyle, daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin ortaya konulması bekleniyor. Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınacağı ziyaret kapsamında enerji, savunma sanayii, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, firma ziyaretleri düzenlenecek ve ikili görüşmeler ile firmalar arası (B2B) temaslar yapılacak.

Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu'nun düzenleneceğini kaydeden yetkili, iki ülke özel sektörleri arasındaki anlaşmaların yanı sıra savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetlerarası anlaşma ve belgelerin imzalanmasının beklendiğini dile getirdi. Ziyarette Belçika'daki Türk toplumunun başarılarının vurgulanması da bekleniyor. Ekonomik Misyon heyetinde yer alan Bakanlar Türk mevkidaşlarıyla

görüşecek ve heyet ayrıca İstanbul ve Ankara'da çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileriyle temaslarda bulunacak.

İKİLİ İLİŞKİLERDEKİ İVME DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye ve Belçika arasında iyi düzeyde seyreden ilişkilerin, bölgesel ve küresel ölçekteki son gelişmelerin de etkisiyle ivme kazanmış olduğunu ifade eden yetkili, son dönemde daha yakın iş birliğini amaçlayan temasların arttığına dikkati çekti. Yetkili, "Bu çerçevede yapılan görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin geleceğinde önemli rol oynayacak olan ekonomi/ticaret, savunma, enerji ve bağlantısallık gibi pek çok alanda iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi, yeni ortaklıklar tesis edilmesi ve ortak sınamalar karşısında NATO ve AB çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Belçika arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 9,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat 5 milyar dolar iken ithalat 4,2 milyon olarak tespit edildi. 2002-Ocak 2026 döneminde Türkiye'ye 9,3 milyar dolar Belçika yatırımı yapıldı. Aynı dönemde, Belçika'ya yapılan Türk yatırımı ise 490 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bakanlık yetkilisi, Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşının iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ve Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına kayda değer katkı yaptığını vurguladı.

BELÇİKA EKONOMİK MİSYONU

Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği Ekonomik Misyonları, Belçika sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü olan ekonomi diplomasisi faaliyeti olarak biliniyor. Misyon ziyaretlerinde ev sahibi ülke ile ikili ekonomik ilişkilerin kilit sektörlerini merkeze alan birçok etkinlik düzenleniyor ve iş birliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılıyor.

Belçika'dan Türkiye'ye son Ekonomik Misyon ziyareti 2012 yılında yapıldı. Misyon'a Kral Philippe o dönem Veliaht Prens unvanı ile başkanlık etmiş, Kraliçe Mathilde de kendisine Prenses unvanıyla eşlik etmişti.

Kaynak: ANKA

