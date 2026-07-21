Belçika'nın 195. Yılında Coşkulu Kutlama - Son Dakika
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Belçika'nın 195. Yılında Coşkulu Kutlama

Belçika\'nın 195. Yılında Coşkulu Kutlama
21.07.2026 20:46
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Belçika'nın 195. kuruluş yıl dönümü Brüksel'de çeşitli etkinliklerle ve Kral'ın mesajıyla kutlandı.

Belçika'nın kuruluşunun 195. yıl dönümü, farklı etkinliklerle başkent Brüksel'de kutlandı.

Ulusal bayram kutlamaları, Brüksel'in merkezindeki Saint Michel ve Saint Gudule Katedrali'nde Belçika Kralı Philippe, Kraliçe Mathilde, çocukları Gabriel, Elisabeth Eleonore, Emmanuel ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen geleneksel törenle başladı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, İçişleri Bakanı Bernard Quintin ve Savunma Bakanı Theo Francken de törende yer aldı.

Tören kapsamında düzenlenen askeri geçite Ukrayna ordusundan da askerler katılırken, F-35 savaş uçakları da ilk kez hava geçidinde yer aldı.

Daha sonra halka açık etkinlikler Brüksel Parc Royal, Federal Parlamento, Adalet Sarayı, Sayıştay gibi kurumlar ile kiliseler ve müzelerde devam etti.

Kutlamalar, 50. Yıl Parkı'nda yapılacak lazer ve havai fişek gösterisiyle sona erecek.

Kral Philippe'den "daha fazla insanlık" çağrısı

Kral Philippe, Belçika'nın kuruluşunun 195. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı videolu mesajında ise dünyanın büyük küresel zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, çözümün "birlikte hareket etmekte" olduğunu söyledi.

Toplumun en kırılgan kesimlerine sahip çıkılması çağrısında bulunan Kral Philippe, "Toplumumuza daha fazla insanlık ve merhamet kazandıralım." mesajını verdi.

Belçika'nın ilk Kralı I. Leopold'ün 1831'de tahta çıkışı dolayısıyla her yıl 21 Temmuz, Belçika Milli Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA

Politika, Brüksel, Belçika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'nın 195. Yılında Coşkulu Kutlama - Son Dakika

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