Belçika'nın başkenti Brüksel'de fırtına 4 kişiyi yaraladı, tramvay seferleri aksadı

Belçika'yı etkisi altına alan Austen Fırtınası nedeniyle başkent Brüksel'de 4 kişi yaralanırken, devrilen ağaçlar ile şiddetli rüzgar, hava ve tramvay ulaşımında aksamalara yol açtı.

Austen Fırtınası, başkent Brüksel'de öğleden sonra etkili olmaya başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Brüksel'in merkezindeki Grand Place Meydanı yakınlarında, Grasmarkt bölgesinde büyük bir ağacın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Woluwe-Saint-Pierre bölgesindeki Tervuren Caddesi'nde kırılan bir dalın başına isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Forest ve Saint-Gilles bölgelerinde bazı binaların çatılarından kopan parçalar yola savruldu.

Brüksel İtfaiyesi, fırtına nedeniyle 25'i rüzgarın savurduğu nesneler, 25'i kırılan dallar ve devrilen ağaçlarla ilgili olmak üzere 50 olaya müdahale etti, yaklaşık 80 müdahale talebi de sırada bekledi.

Fırtına nedeniyle Brüksel'deki tramvay hatlarında aksamalar yaşandı.

Devrilen ağaçlar ve elektrik hatlarındaki hasar nedeniyle bazı güzergahlarda seferler durduruldu. Bazı hatlarda önlem amacıyla durdurulan seferlerin yerine otobüsler hizmet vermeye başladı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle havalimanına iniş yapması planlanan 2 uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yönlendirildi.

"Turuncu" ve "sarı" alarm verilmişti

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, saatteki hızı yer yer 110 kilometreye ulaşabilecek Austen Fırtınası nedeniyle Batı Flaman, Doğu Flaman ve Hainaut illerinde "turuncu", diğer bölgelerde "sarı" alarm vermişti.

Brüksel Çevre İdaresi de ağaç ve dal düşmesi riskine karşı başkentteki parkları, ormanları ve riskli yeşil alanları halka kapatmıştı.

Yetkililer, vatandaşlara "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ağaçlardan ve inşaat alanlarından uzak durmaları" çağrısında bulunmuştu.