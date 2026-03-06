Belçika, Orta Doğu'dan 500 Vatandaşını Tahliye Ediyor - Son Dakika
Belçika, Orta Doğu'dan 500 Vatandaşını Tahliye Ediyor

06.03.2026 20:58
Belçika Dışişleri Bakanı, 500'den fazla vatandaşın Türkiye ve Umman'dan tahliye edileceğini duyurdu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ilki yarın akşam olmak üzere 500'ün üzerinde vatandaşın Orta Doğu'dan tahliye edileceğini duyurdu.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Belçikalıların ülkelerine ulaşmasını koordine eden merkezi ziyaret ettiğini bildirdi.

Bu operasyonların hızlandırılacağını belirten Prevot, yarın akşam Umman'dan Brüksel'e hareket edecek MRTT askeri uçuşuyla 185 Belçikalının getirileceğini kaydetti.

Prevot, Birleşik Arap Emirlikleri'nden hareket edecek askeri uçuşlar için de izinlerin alındığını duyurarak, iki A400M uçağının 8 Mart Pazar günü Dubai'den Mısır'a yaklaşık 100'er kişiyi taşıyacağını, ardından vatandaşları Brüksel'e getirebilmek için seçeneklerin değerlendirildiğini ifade etti.

Diğer yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden charter uçuşla 8 Mart akşamı 180 kişinin tahliye edileceği bilgisini veren Prevot, "Belçikalıların mümkün olan en kısa sürede ve güvenli şekilde geri getirilmesi için Savunma Bakanlığı ve Avrupalı ??ortaklarımızla yakın işbirliği içinde her şey yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim nedeniyle bölgede mahsur kalan AB vatandaşlarını tahliye etme amacıyla şimdiye kadar 17 üye ülkenin AB'nin Sivil Koruma Mekanizması'nı aktif hale getirdiğini ve 1000'den fazla vatandaşın ülkelerine getirildiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

