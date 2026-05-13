Belçika Savunma Bakanı Francken: 14 Yıl Boyunca Buraya Gelmemiş Olmak Akıllıca Bir Fikir Değildi

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlığındaki Belçika Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ziyareti çerçevesinde Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği Rezidansı'nda "Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Üst Düzey Etkileşim Etkinliği" düzenlendi. Resepsiyona Valonya Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet, Belçika Dış Ticaretten Sorumlu Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, ve çok sayıda davetli katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açış konuşmalarına geçildi.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Velde konuşmasında, rezidansın Ankara'daki en eski Büyükelçilik Rezidanslarından biri olduğunu belirterek, "Ankara'daki en eski Büyükelçilik Rezidansı'nda savunma sanayilerimizin geleceğini konuşmak için bir araya geldik. Çünkü en güçlü ortaklıklar, tıpkı bu ev gibi, taş üzerine taşla inşa edilir" ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜÇLÜ VE DAYANIKLI TEDARİK ZİNCİRİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Valonya Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Jeholet, günümüz dünyasında güvenliğin garanti altında olmadığını ve her geçen gün gücün daha da dağıldığı ve rekabetin kızıştığı çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkışına şahitlik edildiğini söyledi. Jeholet, "Bu bağlamda, güvene, ortak sorumluluğa ve sinerjiye dayalı güçlü ortaklıklar kurarak güvenliği inşa etmeli ve korumalıyız. Savunma ve havacılık bu gerçeğin merkezinde konumlanıyor. Daha güçlü ve daha dayanıklı bir tedarik zincirine ihtiyacımız var. Araştırmaya ve sanayi kapasitesine yatırım yapmalı, kuvvetlerimizin doğru zamanda doğru ekipmanla birlikte çalışabilmesini sağlamalıyız. Bundan dolayı, güvenilir ortaklar arasındaki iş birliği sadece bugünün krizleri için değil, yarının riskleri için de hayati önem taşımaktadır" dedi.

Belçika ve Türkiye'nin halihazırda uzun yıllara dayanan ekonomik ve insani bağlara sahip olduğunu vurgulayan Jeholet, "Bunun ötesinde, 70 yıldan fazla süredir NATO müttefikleri olarak ortak güvenliğimizi savunmak için omuz omuza duruyoruz. Bu değişken jeopolitik ortamda, ittifaktaki ortaklar arasındaki bağlar her zamankinden daha fazla öneme sahip. Belçika'nın ve özellikle Valonya'nın savunma ve havacılık sanayisinde köklü bir geleneği var" şeklinde konuştu.

"BELÇİKA SİLAHLI KUVVETLERİNE DESTEĞİMİZİ SUNMAYA HER DAİM HAZIRIZ"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Türkiye ile Belçika'nın NATO Müttefikliği temelinde uzun yıllara dayanan köklü ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Ortak güvenlik anlayışının, bölgesel istikrara verilen önem ve müşterek sorumlulukların iki ülke arasındaki iş birliğinin temelini oluşturduğunu dile getiren Heybet, "Son dönemde karşılıklı üst düzey temaslarımız artmıştır. Bu durum savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğumuzun daha güçlü bir zemine oturduğunu göstermektedir. Özellikle savunma sanayi alanında gelişen temaslar mevcut iş birliğinin somut projelerle daha ileri seviyelere taşınmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca, Brüksel'de 8 Aralık 2025'te düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü, ilişkilerde kurumsal işbirliğinin güçlendiğini göstermiştir. İnanıyorum ki Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkiler karşılıklı anlayış ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha da gelişecektir. Savunma sanayi alanlarındaki iş birliğimiz yeni fırsatlarla güçlenecektir. Savunma sanayi ve kapasite geliştirme alanında Belçika Silahlı Kuvvetlerine desteğimizi sunmaya her daim hazırız" diye konuştu.

"AYNI YERDE DEĞİLİZ AMA FARKI KAPATIYORUZ"

Konuşmasında 14 yıl aradan sonra yapılan bu ziyaretin önemine dikkat çekerek, "14 yıl boyunca buraya gelmemiş olmak çok da akıllıca bir fikir değildi. Ancak sizi temin edebilirim ki, geri döneceğiz ve bu dönüş 14 yıl sürmeyecek" dedi. Francken, ziyaret kapsamında yoğun temaslarda bulunduklarını belirtti ve İstanbul'da yaklaşık 40 sözleşme imzaladıklarını, bugün de altı sözleşmenin imzalandığını kaydederek Askeri Ataşe Danny Geerinck'e çabalarından dolayı teşekkür etti.

Francken, Türkiye'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren girişimci sayısına dikkat çekerek, "Türkiye'de savunma sanayinde dört bin girişimci olduğunu duydum. Biz yüzler seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz, aynı yerde değiliz ama farkı kapatıyoruz" dedi.