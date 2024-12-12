Belçika Suriyeli Mültecileri Geri Göndermeyecek - Son Dakika
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Belçika Suriyeli Mültecileri Geri Göndermeyecek

Belçika Başbakanı de Croo, Suriye'de istikrar sağlanana kadar Suriyelilerin geri gönderilmeyeceğini söyledi.

12.12.2024 21:17
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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'de durum istikrara kavuşana kadar Belçika'da bulunan hiçbir Suriyelinin "geri gönderilmeyeceğini" ifade etti.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, de Croo, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Avrupa'da başlayan "Suriyelilerin geri gönderilmesi" tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

De Croo, hiçbir Suriyeli mültecinin kendi ülkelerinde istikrar sağlanana kadar Belçika'dan gönderilmeyeceğini kaydederek, "Durum istikrara kavuştuğunda uluslararası anlaşmalara uygun olarak insanların güvenli bir şekilde geri dönebilmelerini sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Ancak bugün durum böyle değil." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin devrilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden de Croo, Suriye'deki durumun "çok istikrarsız olmaya devam ettiğini" belirtti.

De Croo, Suriye'de barışçıl bir geçiş sürecine, temsili bir hükümete ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine duyulan ihtiyaca işaret ederek, İsrail'in ülkeye yönelik bombalamalarının "bir an önce durması gerektiğini" vurguladı.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Belçika'nın da aralarında olduğu birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi sığınma uygulamalarını gözden geçireceklerini, Suriyelilerin bekleyen sığınma başvurularını askıya almayı düşündüklerini veya askıya aldıklarını duyurmuştu.

Belçika, 9 Aralık'ta, geçici süreyle Suriyelilerden sığınma başvurusu almayacağını açıklamış, tedbirin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmemişti.

Suriyeliler, Belçika'ya sığınma başvurusu yapanlar arasında ilk sırada geliyor. İç savaşın çıktığı 2011'den bu yana 35 bin civarında Suriyeli, Belçika'ya sığınma hakkı elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika Suriyeli Mültecileri Geri Göndermeyecek - Son Dakika

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