Belçika, Yunanistan'da sığınma statüsü alan Gazzelileri sınır dışı etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika, Yunanistan'da sığınma statüsü alan Gazzelileri sınır dışı etti

Belçika, Yunanistan'da sığınma statüsü alan ancak kötü koşullar nedeniyle Brüksel Havalimanı'na inerek burada tekrar sığınma talebinde bulunan Gazzeli iki kişiyi sınır dışı etti.

21.08.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, Yunanistan'da sığınma statüsü alan ancak kötü koşullar nedeniyle Brüksel Havalimanı'na inerek burada tekrar sığınma talebinde bulunan Gazzeli iki kişiyi sınır dışı etti.

Sığınmacılarla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşu JRS yetkilisi Ruben Bruynooghe'nin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan'da sığınma statüsü almış iki Gazzeli, orada konaklama bulmakta zorlandıkları, entegre olmak için gerekli desteği alamadıkları için Mısır üzerinden Belçika'ya geldi.

İki Gazzeli, Brüksel Havalimanı'nda sığınma talep etti ancak bir süre gözaltı merkezinde bekletildikten sonra haklarında sınır dışı kararı çıktı.

Bu kişilerden, havalimanı yakınındaki merkezde bekletildikleri süre boyunca Yunanistan'daki koşulların kötülüğünü kanıtlamaları istendi ancak bunu yapamadıkları gerekçesiyle akabinde Mısır'a geri gönderilmelerine karar verildi.

"Yunanistan'a gönderilmeleri gerekirdi"

Bruynooghe sığınmacılarla son kez Mısır'a gönderilmelerinden önce görüşebildiğini ve Mısır'da ikamet hakları olmadığı için Kahire'ye indikten sonra tutuklanmaktan ve savaş bittiğinde Gazze'ye geri gönderilmekten endişe ettiklerini söyledi.

Bruynooghe, şöyle devam etti:

"En azından Mısır'a değil, uluslararası koruma hakkı elde ettikleri Yunanistan'a gönderilmeleri gerekirdi. Neticede gerek görülmüş ki sığınma statüsü verilmiş. Şu ana kadar yoksa da Mısır'a varmalarından itibaren bir insan hakları ihlali yaşanması söz konusu. Bir şüphe var. Ancak Belçika'daki göç yetkilileri, kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu savunuyor."

Belçika'da genel uygulama

Belçika'da sığınma başvuruları incelenen kişiler, sistematik olarak havalimanı yakınında kapalı bir merkezde alıkonuluyor.

Dört hafta içinde haklarında karar verilen bu kişiler, çoğunlukla geldikleri hava yolu firmasıyla, aynı destinasyona geri gönderiliyor.

JRS'nin elindeki bilgilere göre, Gazze'de İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Belçika'ya sığınma talebinde bulunan Filistinli sayısı arttı ancak çoğu geri çevriliyor.

Belçika'daki sığınmacı krizi

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili de uzun süredir kriz yaşanıyor.

Devlet, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, bu kişileri sokakta kalmaya mahkum ediyor.

Gönüllü avukatlar, Brüksel mahkemelerinde devlete karşı binlerce dava kazanıyor ancak mahkeme kararlarına riayet edilmiyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınan davalar neticesinde 5 kez Belçika aleyhine ihtiyati tedbir kararı alındı ancak bu da durumu değiştirmedi.

Sivil toplum kuruluşları (STK), Belçika'nın bu politikayı bilinçli uyguladığını ifade ediyor.

Söz konusu STK'lerin çatı kuruluşu Mülteciler ve Yabancılar için Koordinasyon Girişimlerinin (CIRE) Direktörü Sotieta Ngo, AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, Belçika devletinin mülteciler için "çekici" hale gelmek istememesi nedeniyle bu tutumu sergilediğine işaret etmiş, "Durumu değiştirmek için hiçbir şey işe yaramıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Brüksel Havalimanı, Yunanistan, Brüksel, Belçika, Dünya, Gazze, İnsan Hakları, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, Yunanistan'da sığınma statüsü alan Gazzelileri sınır dışı etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:26:22. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika, Yunanistan'da sığınma statüsü alan Gazzelileri sınır dışı etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement