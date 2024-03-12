Belçikalı Aşırı Sağcı Eski Milletvekiline Hapis Cezası Verildi

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Belçikalı aşırı sağcı eski milletvekili Dries Van Langenhove'ye, Yahudi soykırımını inkar ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada "nefret ve ırkçılığı kışkırtmak" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası verildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Van Langenhove'nin, 2018'de kurduğu "Schild & Vrienden" (Kalkan ve Dostlar) adlı aşırı sağcı gençlik hareketinin mesajlaşma grubunda ırkçı ve Yahudi karşıtı yorumlar yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, Van Langenhove'nin "Schild & Vrienden" hareketinin kurucusu olarak "nefret ve ırkçılığı kışkırttığına" hükmederek, eski milletvekiline 1 yıl hapis, 16 bin avro para ve 10 yıl boyunca seçimlerden men edilme cezası verdi.

Van Langenhove ayrıca, biber gazı sattığı için 10 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede, savunma tarafı gençlik hareketi üyelerinin mesajlaşma grubunda kullandıkları ifadeleri "zararsız şakalar" olarak nitelendirirken, hakim söz konusu ifadelerin "Yahudi soykırımını inkar edici ve küçümseyici" nitelikte olduğunu ifade etti.

Van Langenhove'in gençlik hareketinde kurucu rolüne dikkati çeken hakim, eski milletvekilinin "nefret ve şiddete katkıda bulunan ve suç teşkil eden davranışları olduğunu" kaydetti.

Hakim, Van Langenhove'i "Nazi fikirlerine aşık olmakla" suçladı.

Van Langenhove'un avukatı, mahkumiyet kararına itiraz edeceklerini açıklayarak, "Derhal temyize başvuracağız. Bu davayla ilgili tek iyi şey, bu hakimin yakında emekli olacak olması." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Gent kenti savcılığı, Şubat 2023'te, aşırı sağcı Vlaams Belang partisi listesinden seçilerek daha önce federal mecliste bağımsız milletvekili olarak bulunan Van Langenhove'nin mahkemeye çıkarılacağını duyurmuştu.

Van Langenhove, 2018'de kurduğu "Schild & Vrienden" isimli gençlik hareketinin mesajlaşma grubunda ırkçı ve Yahudi karşıtı yorumlar yapıldığı gerekçesiyle suçlanmıştı.

Belçika kamu yayın kuruluşu VRT, 2018'de grup üyelerinin mesajlarda gamalı haçlar içeren, toplama kamplarındaki Yahudilerle alay eden video ve fotoğraflar paylaştığını ortaya çıkarmıştı.

Savcılık, eski milletvekilinin grubun lideri olduğunu, grup üyelerine mesajlarını yayabilecekleri ortam yarattığını, bu kişileri engelleme girişiminde bulunmadığını savunuyordu.

Van Langenhove, Yahudi karşıtı mesajların 2018'de ortaya çıkmasından bir yıl sonra "şüpheli" olarak gözaltına alınmış, Belçika'da 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampı olarak kullanılan Kazerne Dossin Yahudi Soykırımını Anma Merkezini ziyaretini de içeren şartlarla tahliye edilmişti.

Dries Van Langenhove, 4 Şubat 2023'te milletvekilliğinden istifa etmişti.