Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş\'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesinde çalışan kadın personele cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

29.05.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesinde çalışan kadın personele cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Demirtaş, müşteki Duygu K, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile taraf avukatları katıldı.

Demirtaş, savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

Müşteki Duygu K. de şikayetçi olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise katılanın, iddia edilen olaydan 1-1,5 yıl sonra şikayetçi olduğunu belirtti. Avukat, "Katılanın iddia ettiği ilk olay ile ses kaydının alınma tarihi arasında da yaklaşık 2 ay vardır. Bu süreç de katılanın bu delili elde etmek için hazırlık yaptığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Duygu K'nin avukatı da müvekkilinin işe girdikten sonra sürekli bu eylemlere maruz kaldığını ileri sürerek, "Müvekkilimin bu eylemlere iş yerinde maruz kalması ve neticesinde uğradığı doktor raporlarıyla da sabit olan psikolojik travmalar göz önüne alınarak sanığın atılı suçlardan üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz." dedi.

Mahkeme hakimi, Demirtaş'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan verilen cezada, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıldığı gerekçesiyle artırım, sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak da indirim yaparak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi.

Öte yandan sanık hakkında "cinsel taciz" suçundan verilen 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Duygu K'nin 2021'de işe başladıktan sonra taciz edildiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Demirtaş hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Gökhan Mustafa Demirtaş, Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Gülüç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 12:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement