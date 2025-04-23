Belediye Başkanı Semih Balaban 23 Nisan’da Koltuğunu Öğrencilere Devretti

(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu öğrencilere devretti. Öğrencileri tebrik eden Balaban, "Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olacak öğrencilerimizden geleceğe yönelik ilham aldık" dedi.

Belediye Başkanı Semih Balaban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye başkanlık makamını öğrencilere devretti. Başkan Balaban, ilk olarak koltuğu Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Zümra Topaktaş'a devretti. Koltuğa geçen Zümra Topaktaş, "Ben bunu yapmak için bayadır bekliyordum. Semih Balaban'a bunun için çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olarak okulumuza park ve çocuklara adalet isterdim" dedi.

"Sokak hayvanları için ev istiyorum"

İkinci olarak koltuğa oturan 9 yaşındaki Taytanlı İlhan İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hira Nur Tanrıkulu ise "Okula gitmek isteyen çocukları okula gönderirdim. Aç kalan çocuklara yemek verirdim" diye konuştu.

Koltuğa üçüncü olarak oturan Özel Yunusemre Anaokulu öğrencisi Ali Hikmet Şimşek de "Okullara survivor parkuru, sokak hayvanları için ev istiyorum" dedi.

"Bütün evlatlarımız bizler için değerlidir"

Öğrencileri tebrik eden Başkan Balaban, "Sözü ve yetkiyi çocuklarımıza vererek onları dinledik. Ben de zevkle memnuniyetle makamımı birbirinden değerli evlatlarımıza emanet ettim. Bütün evlatlarımız bizler için değerlidir. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olacak öğrencilerimizden geleceğe yönelik ilham aldık" ifadelerini kullandı.