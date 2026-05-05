Belediye Başkanı Taciz Suçundan Ceza Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediye Başkanı Taciz Suçundan Ceza Aldı

Belediye Başkanı Taciz Suçundan Ceza Aldı
05.05.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da taciz suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GİRESUN'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a (16) karşı 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan yargılanan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat'ta iddiaya göre; lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a sanal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı sonrası 10 Şubat'ta yeniden ifade için adliyeye çağrılan Dede, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edildi. Dede'nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi.

TUANA İKİNCİ DURUŞMA ÖNCESİ KAZADA ÖLDÜ

Davanın mağduru Tuana Elif Torun'a, 28 Mart'ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tuana Elif Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan Hasbi Dede duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatlarıyla davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı bulundu. Mahkeme hakimi, duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına hükmetti.

'AHLAKSIZLIĞA CESARET VERENLERİ LANETLE KINIYORUM'

Tuana'nın amcası Mehmet Salih Torun, adliye çıkışında açıklamada bulunarak "Artık daha Görele sokaklarında ulu orta dolaşmalarını istemiyoruz. Umarım Göreleliler de istemiyorlardır. Ahlaksızların yanında durmamakla birlikte ses çıkarmayıp, ahlaksızlığa cesaret verenleri de lanetle kınıyorum. İsim bazında daha sonra açıklama yapacağız. Avukatlar ve destek olan dostlara istismara karşı duran herkese gençlere teşekkür ediyorum. Allı şanlı, kelli felli olup ahlaksızlığın karşısında durma cesaretini gösteremeyen bizlerle olmayanları da tekrar lanetliyorum. Adaletin adliye binasında tecellisini bekledik ve istedik. Hala daha aynısını istiyorum. İnşallah adalet adliye dışında tecelli etmez. Soruşturmayı yürüten herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'TUANA İÇİN ADALET YERİNİ BULDU'

Torun ailesinin avukatlarından Sena Nur Sarıal da "Görele Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın müvekkilime yönelik 'cinsel taciz' suçunu sabit görerek, mahkumiyetine karar verdi. Bizim için Tuana için adalet yerini buldu. Tuana başına böyle olay gelip, konuşamayanların sesi oldu. 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına da karar verilmedi. Herhangi bir takdiri indirip sebebi uygulanmadı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Taciz Suçundan Ceza Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı 7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:08:27. #7.12#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Taciz Suçundan Ceza Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.