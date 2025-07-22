Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, trafik kazasında yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Dinar ilçesi Tatarlı beldesi yakınlarında, Kasap'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Kasap, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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