Belediye başkanlarından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı - Son Dakika
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Belediye başkanlarından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

14.07.2025 15:35
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata ve Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata ve Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, 15 Temmuz'un milletin kahramanlık destanı yazdığı gece olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Birlik ve vatan ruhunun canlı tutulması gerektiğini vurgulayarak, tüm Sakaryalıları 15 Temmuz Salı Günü Demokrasi Meydanı'ndaki anma programına davet eden Alemdar, "O gece bu millet canı pahasına vatanını savundu. Birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu iradeyle dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Şimdi bizlere düşen görev, o gece yazılan kahramanlık destanını unutmamak ve unutturmamaktır. 15 Temmuz'un 9'uncu yılında yine aynı kararlılıkla, hep birlikte, omuz omuza meydanlarda olacağız." ifadesini kullandı.

15 Temmuz saat 10.30'da şehit Serdar Gökbayrak'ın Arifiye'deki kabri ve ailesinin ziyaretiyle başlayacak program, Orhan Camii'nde öğle vakti öncesi mevlit ve hatim okunmasıyla devam edecek.

Program, saat 20.00'de Demokrasi Meydanı'nda anma programının ardından saat 00.13'de tüm camilerden sala okunmasıyla sona erecek.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de mesajında, o gece yazılan destanın, bir milletin kararlılığını ve vatan sevgisini tüm dünyaya ilan ettiğini aktardı.

15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"O gece vatanı için toprağa düşen yiğitlerimizin aziz hatırası, her birimizin yüreğinde yaşamaktadır. Gazilerimizin fedakarlığı ise bize, bu toprakların kolay vatan olmadığını her an hatırlatmaktadır. Onların mirasına sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcudur. 15 Temmuz'da yazılan bu destan, milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, terörsüz Türkiye idealiyle ilerlemeye, huzur, güven ve kardeşlik içinde yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, canı pahasına demokrasisine sahip çıkan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata da 15 Temmuz gecesinin, milletin demokrasi tarihine altın harflerle yazdığı bir destan olduğunu aktardı.

Türk milletinin o gece, milli iradesine ve demokratik değerlerine sahip çıkarak, hain darbe girişimini püskürttüğünü vurgulayan Ata, "Vatandaşlarımız, özgürlük ve bağımsızlık uğruna canlarını ortaya koyarak, dünyaya örnek bir direniş sergiledi. Bu vesileyle, o karanlık gecede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla bertaraf edildiğini anlattı.

"Devletin bekasını hedef alan FETÖ'cü ihanet çetesinin milletin iman dolu göğsüne çarparak darmadağın olduğunu" anlatan Püsküllü, şunları kaydetti:

"Şerefli Türk ordusunun içerisine sızan bu karanlık yapı, milletin silahını, yine millete doğrultarak kardeşi kardeşe kırdırmak istedi ancak bu vatanın evlatları, tıpkı Çanakkale'de, tıpkı Sakarya'da olduğu gibi, bedenlerini siper ederek bu kalkışmayı durdurdu. O gece destan yazıldı, hainler kaybetti, millet kazandı. Üzerinden yıllar geçse de o karanlık geceyi unutmadık, unutturmayacağız."

Püsküllü,15 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Hendek Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek anma programı ve demokrasi nöbeti programına tüm vatandaşları davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belediye başkanlarından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı - Son Dakika

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