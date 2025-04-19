Belediye Başkanlarından Manavgat'a Ziyaret

(ANTALYA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı Side Hizmet Binası'nda ziyaret etti.

Başkan Kara, Başkan Karalar ile Başkan Böcek'i Side Hizmet Binası'nda ağırladı. Başkanlar, yerel yönetim uygulamaları, şehircilik vizyonu ve belediyecilik hizmetlerinin geleceğine ilişkin sohbet etti.

Kara, ziyaretin ardından "Zeydan Başkanımızı ve Muhittin Başkanımızı, Manavgat'ımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Yerel yönetimlerdeki deneyimlerinden istifade ettiğimiz bu ziyarette, hem mevcut sorunlarımızı konuştuk hem de geleceğe dönük planlarımızı paylaştık. Her iki başkanımıza da nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.