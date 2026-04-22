Belediye Başkanlarının Tahliyesi - Son Dakika
Belediye Başkanlarının Tahliyesi

22.04.2026 18:08
Mahkeme, 5 sanığın tahliyesine karar verdi, 11 tutuklu sanık bulunuyor. Duruşma ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da arasında bulunduğu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 22. duruşmaya, tutukluluk incelemesi için verilen aranın ardından devam edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi'nin tahliyesine karar verdi.

Heyet, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Akpolat'ın akrabası Burak Kangal, Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç, Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Özcan Zenger, Tekin'in eşi Celal Tekin ve Rabil Artan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Savunması alınan tutuksuz sanıkların duruşmaya gelmeme taleplerini kabul eden heyet, diğer taleplerin ise celse sonunda değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Duruşma, 27 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

Bu arada, duruşmada tutuklu sanık sayısı 11, tutuksuz sanık sayısı ise 189 oldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanlarının Tahliyesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Belediye Başkanlarının Tahliyesi - Son Dakika
