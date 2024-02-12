Belediye Çalışanı, Özel Kalem Müdürünü Vurdu - Son Dakika
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Belediye Çalışanı, Özel Kalem Müdürünü Vurdu

Belediye Çalışanı, Özel Kalem Müdürünü Vurdu

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'ü vuran M.G. gözaltına alındı. Saldırganın belediye personeli olduğu için üst araması yapılmamış olabileceği belirtiliyor. Güdük'ün durumu kritik ve yaşam destek ünitesine bağlandı. Adana Valiliği, saldırının alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiğini açıkladı.

12.02.2024 14:04  Güncelleme: 14:07
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SALDIRGAN BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'ü vuran M.G. gözaltına alındı. M.G.'nin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı, Güdük'ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra üzerindeki tabancayı çekip, ateş ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.G.'nin belediye personeli olduğu için üst araması yapılmamış olabileceği ileri sürüldü. Aşırı kan kaybeden ve uzun süre duran kalbi tekrar çalıştırılan Güdük'ün durumunun kritik olduğu, yaşam destek ünitesine bağlandığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ALACAK VERECEK MESELESİ

Adana Valiliği'nden saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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