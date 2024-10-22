Belediye Çalışanlarından Anıtkabir'e Bisikletle Yolculuk - Son Dakika
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Belediye Çalışanlarından Anıtkabir'e Bisikletle Yolculuk

Fethiye Belediyesi çalışanları, Cumhuriyet'in 101. yılı anısına 'İki teker, sıfır karbon' projesi kapsamında Fethiye'den Anıtkabir'e bisikletle yolculuk yapacak. Etkinlik, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilecek ve 640 kilometrelik mesafe kat edilecek.

22.10.2024 16:42  Güncelleme: 18:03
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(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi çalışanları, Cumhuriyetin 101'inci yılında küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tehlikelerine ve çevre temizliğinin önemine dikkati çekmek amacıyla, "İki teker, sıfır karbon" projesi kapsamında Fethiye'den Anıtkabir'e kadar bisikletle yolculuk yapacak.

Fethiye Belediyesi çalışanları, Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza atacak. Cumhuriyet'in 101'inci yılında düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'e saygı etkinliğinde, belediye çalışanları Fethiye'den Ankara'ya kadar yaklaşık 640 kilometrelik yolculuğu bisiklet ile katedecek.

"İki teker, sıfır karbon" adıyla gerçekleştirilecek projeye Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar da katılacak. Bayraktar, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyetin ilanı, 29 Ekim 1923 gecesi Ankara'da 101 pare top atışı ile duyurulmuştu. Şimdi bizler; bisikletseverler olarak, hem çevre temizliğine vurgu yapmak için, hem de Cumhuriyetin ilk yıllarında bisiklet takımı kurduran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına atfen 101. yılın coşkusuyla 29 Ekim 2024'de Fethiye'den Anıtkabir'e doğru 640 kilometrelik güzergahı bisikletlerimiz ile tamamlamayı planlıyoruz. Atamıza saygı ve şükranlarımızı sunup geri döneceğiz. Ayrıca otomobil yerine bisiklet kullanmak, her 7 kilometrelik mesafede 1 kilogram karbon emisyonunu önlüyor. Halkımızın bisiklet kullanımını teşvik edecek bu proje, iklim değişikliğine de dikkat çekecektir."

Belediye çalışanları, 23 Ekim 2024 tarihinde sabah saat 09.30'da Fethiye Belediyesi ana hizmet binasından çıkış yapacak. Tur, 29 Ekim 2024 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'de tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Belediye Çalışanlarından Anıtkabir'e Bisikletle Yolculuk - Son Dakika

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