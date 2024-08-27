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BELEDİYE OTOBÜSLERİNE NARİN'İN AFİŞLERİ ASILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 7'nci günde sürüyor. Narin'in bulunması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, kentteki bütün şehir içi ve ilçelerde toplu taşıma yapan tüm otobüslere, Narin'in resmi ile iletişim bilgilerinin üzerinde bulunduğu afişler adıldı. Afişte, "21 Ağustos'ta Bağlar Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı görenlerin 112 ve 153 numaralı telefonlara ulaşmaları önemle rica olunur" notu yazıldı.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,