Belediyeden Trafik ve İş Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediyeden Trafik ve İş Güvenliği Eğitimi

Belediyeden Trafik ve İş Güvenliği Eğitimi
19.06.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, şoförlere trafik ve iş sağlığı eğitimi düzenledi. Güvenlik önlemleri hatırlatıldı.

Melikgazi Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli ağır vasıta şoförü ve iş makinesi operatörlerine yönelik " Trafik, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla trafik polisleri tarafından Geri Dönüşüm Tesisi Eğitim Salonu'nda personele eğitim verildi.

Trafik polislerinin verdiği eğitimde, iş makinesi operatörlerine emniyet kemeri kullanımı ve güvenli sürüş eğitimi verilerek, sürüş esnasında telefon kullanılmaması, hız sınırına uyulması ve sigara içilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

İlk yardım bilgilerinin de yer aldığı eğitimde, çalışanlara meydana gelen trafik kazaları ve yapılan ihlaller de anlatılarak hatalara dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitimde sahada çalışanlara faydalı bilgiler aktarıldığını ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürüttükleri eğitim ve denetim çalışmalarının devam ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sahada teknik birimlerde çalışan mesai arkadaşlarımız Melikgazi Belediyesini temsil ediyor. Onların trafikte yaptığı çalışmalarda alacağı tedbirler kadar vatandaşa karşı kullandığınız üslup, duruş şekli ve tavır da çok önemli. Bu bakımdan her zaman tedbirli olmalı, trafikte kurallara uymalı ve davranışlarımızla vatandaşlarımıza karşı saygılı olmalıyız. Melikgazi Belediyesi olarak personelimizin gelişimi ve farkındalığı için kurum içi eğitimlerimiz devam edecek."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Belediye, Trafik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediyeden Trafik ve İş Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

14:04
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:19
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:13:09. #7.13#
SON DAKİKA: Belediyeden Trafik ve İş Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.