Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı Bodrum'da Gerçekleştirildi

Güncel

(MUĞLA) - "Şiddetsiz Bir Kent Mümkün" sloganıyla yaşama geçirilen Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı'nın ilki, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonu ve Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Belediyeler arasındaki deneyim paylaşımını ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla Bodrum Ticaret Odası'nda Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı yapıldı. Programda Bodrum Belediyesi'nin 2019'dan bugüne çalışmalarının sunumu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin katkıları ve ortak çalışmalara dair bilgilendirmeler, katılımcı belediyelerle soru-cevap ve tartışma, toplantının çıktıları ve gelecek adımların değerlendirilmesine yer verildi.

Programa Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen katılan Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, "Kent sakinlerimizin adil, özgür ve refah içinde yaşamalarını sağlamak ve toplumsal kalkınmayı güçlendirmek için öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten çalışmalar yürütmeye özen gösteriyoruz. Hep birlikte eşit ve adil bir gelecek inşa etmek için daha çok çalışacak ve toplumun her kesiminin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha güçlü yer edinmesini sağlama misyonuyla hareket ettiklerini belirterek, "Kadınların yaşam hakkını savunmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler, bu mücadelede kadınların yanında yer alarak onları her türlü şiddetten korumak ve savunmak için Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel ise "Deneyim paylaşım toplantıları yaygınlaştırılması çok önemli. Bu kapsamda bizler, on üç ilçe genelinde tüm belediye personeliyle bu işi birlikte organize etmemiz gerektiğini bilincindeyiz. Bu nedenle temmuz ayından itibaren ilçe belediye başkanları ile koordineli olarak toplantılara başladık. Bodrum'un buradaki deneyimleri, bunları bizlere aktarmanız diğer kalan on iki ilçeye çok büyük bir örnek olacak. Kadının ve çocuğun eşit yurttaş olarak bu toplumda varlığını koruması için desteğe ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.