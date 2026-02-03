Genel-İş'in "Kamuda ve Belediyelerde İstihdam Raporu": Belediyelerde Kadrolu İşçi Sayısı Yüzde 19,4 Düştü" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Genel-İş'in "Kamuda ve Belediyelerde İstihdam Raporu": Belediyelerde Kadrolu İşçi Sayısı Yüzde 19,4 Düştü"

03.02.2026 14:31  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK'e bağlı Genel-İş tarafından açıklanan Kamuda ve Belediyelerde İstihdam Raporu, belediyelerde kadrolu işçi sayısının son bir yılda yüzde 19,4 azaldığını ve belediye şirketlerinde çalışan işçi oranının ise yüzde 96'ya yükseldiğini ortaya koyuyor. Rapor, kamu istihdamındaki değişimlerin yanı sıra sendikal örgütlenme ve işçi hakları gibi önemli konuları da ele alıyor.

(ANKARA) - DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Araştırma Dairesi, "Kamuda ve Belediyelerde İstihdam Raporu'nu açıkladı. Rapora göre belediyelerde istihdam edilen kadrolu işçi sayısı son bir yılda yüzde 19,4 düşerken; belediye şirketlerinde çalışan işçilerin oranı ise yüzde 96'ya yükseldi.

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi'nin (emar) "Kamuda ve Belediyelerde İstihdam Raporu" yayımlandı. Raporda, Türkiye'de kamu ve belediye istihdamının güncel görünümü, bütçeden kamuya ayrılan pay, çalışma koşulları, iş kazaları ve iş cinayetleri, sendikal örgütlenme düzeyleri ele alındı. Raporda, şu saptamalara yer verildi:

"Türkiye'deki 845 bin 313 belediye işçisinin 135 bin 982'si memur, 8 bin 706'sı ise sözleşmeli personel kadrosunda. Geriye kalan 700 bin 625 işçinin ise yüzde 96'sı belediye iktisadi teşebbüslerinde yani belediye şirketlerinde istihdam ediliyor. İşçilerin yüzde 3'ü belediye kadrolarındayken yüzde 1'lik dilim ise güvencesiz olarak çalışıyor. 2024–2025 döneminde belediyelerde toplam işçi sayısı yüzde 3,8 oranında artmıştır. Bu artışın temel kaynağı, yüzde 4,8 oranında yükselen Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT) işçileri olmuştur. Belediye şirketlerinde çalışan işçi sayısı 671 bin 863 üye ile yükse 96'ya ulaşmıştır. Buna karşılık sürekli işçi sayısında yüzde 19,4'lük dikkat çekici bir azalış yaşanmıştır. Sürekli işçi sayısı son bir yılda 5 bin 769 kişi azalarak 23 bin 893 olmuştur. Veriler, belediye istihdamında kadrolu ve güvenceli çalışmadan uzaklaşılarak BİT'ler üzerinden daha esnek ve güvencesiz istihdam biçimlerinin yaygınlaştığını ortaya koymaktadır."

"Türkiye'de sendikalaşma oranı yüzde 14 iken genel işler işkolunda bu oran yüzde 54"

Genel işler işkolunda örgütlenme oranı, toplam istihdamdaki örgütlenme oranının oldukça üzerinde yüzde 54'tür. DİSK/Genel-İş yaptığı araştırmaya göre erkek işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 61,6 iken bu oran kadın işçiler için yüzde 35,7'dir. Ayrıca genel işler işkolunda sendikal örgütlenme yaş gruplarına göre incelendiğinde genç işçilerin örgütlenmesinin düşük olduğu görülmektedir. 15-24 yaş grubundaki 65 bin 367 işçinin yalnızca 18 bin 429'u sendika üyesidir ve örgütlenme oranı işkolunun genelinde yüzde 50'nin üzerindeyken bu yaş grubu için yüzde 28,2'dir."

"Tüm belediye işçilerinin hakları eşitlenmeli, belediye şirket işçilerine kadrove ilave tediye hakkı tanınmalıdır"

DİSK/Genel-İş Sendikası, konuya ilişkin taleplerini de şöyle sıraladı:

"Türkiye'de kamu harcamalarına ayrılan pay artırılmalı; artan nüfus ve büyüyen hizmet ihtiyaçları doğrultusunda kamu istihdamı güçlendirilmelidir."

Kamu hizmetlerinde taşeronluk tamamen sonlandırılmalı, tüm alt işveren uygulamaları kadroya alınarak kamusal istihdam tekleştirilmelidir.

Kamuda sözleşmeli, geçici ve güvencesiz istihdam biçimleri yerine, tüm çalışanlar için kadrolu, güvenceli ve sürekli istihdam esas alınmalıdır.

Merkezi idarede ve yerel yönetimlerde çalışan kamu işçilerinin mevcut haklarında kayıplara yol açacak hiçbir düzenleme yapılmamalı; kazanılmış haklar güvence altına alınmalıdır.

Belediye şirketlerinde çalışan işçiler de doğrudan kamu hizmeti üretmektedir. Bu nedenle, tüm belediye işçilerinin hakları eşitlenmeli; belediye şirket işçilerine kadrove ilave tediye hakkı tanınmalıdır.

İş güvencesi hakkı, kamuda ve özel sektörde çalışan tüm emekçileri kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmeli; kamu çalışanları arasındaki mali, sosyal ve özlük farklılıkları ortadan kaldıracak bütüncül bir sistem kurulmalıdır.

Belediyelerde çalışan işçiler için koruyucu ve önleyici iş sağlığı ve güvenliği önlemleri eksiksiz uygulanmalı; riskli birimlerde çalışan işçiler için ek güvenlik ve sağlık protokolleri geliştirilmelidir.

Yerel yönetimlerin merkezi idare karşısındaki mali bağımlılığı azaltılmalı,belediyelere doğrudan kamusal istihdamı artırabilecek bütçe ve kaynak aktarımı sağlanmalıdır.

Belediye ve kamu kurumlarında çalışan işçiler için insanca yaşayabilecek düzeyde yoksulluk sınırını esas alan ücret politikaları benimsenmelidir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genel-İş'in 'Kamuda ve Belediyelerde İstihdam Raporu': Belediyelerde Kadrolu İşçi Sayısı Yüzde 19,4 Düştü' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Ayrılık Galatasaray sözleşmesini feshediyor Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada

17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla “Beni affedin“ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla "Beni affedin" yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:28:00. #7.11#
SON DAKİKA: Genel-İş'in "Kamuda ve Belediyelerde İstihdam Raporu": Belediyelerde Kadrolu İşçi Sayısı Yüzde 19,4 Düştü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.