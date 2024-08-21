Belediyelerin SGK borçlarına çözüm önerisi masaya yatırıldı - Son Dakika
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Belediyelerin SGK borçlarına çözüm önerisi masaya yatırıldı

Belediyelerin SGK borçlarına çözüm önerisi masaya yatırıldı

Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısında, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları ve çözüm önerileri ele alındı.

21.08.2024 09:35  Güncelleme: 09:36
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(ANKARA)- Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), toplantısında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları gündeme geldi. Toplantıda belediyelerin bir işletme olmadıkları halde vergi borcu ödemelerine tepki gösterilirken, SGK borçlarına çözüm olarak "Belediyelerin Katma Değer Vergisi (KDV) alacaklarıyla SGK borçlarında mahsuplaşmaya gitme" önerisi masaya yatırıldı. Söz konusu öneriyle ilgili bakanlar ile bir görüşme yapılması planlanıyor.

CHP tarafından kurulan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinasyonunda parti genel merkezinde yapıldı. Türkiye genelinde 14'ü büyükşehir ve 6'sı ilçe belediye başkanının oluşturduğu 20 kişilik konseye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve diğer büyükşehir, ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda, CHP'nin gelecek ay yapacağı tüzük kurultayı, sokak hayvanları, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları, yerel yönetimlerin çalışmaları ve sorunları konuşuldu. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; toplantıda belediyelerin bir işletme olmadıkları halde vergi borcu ödemelerine tepki gösterilirken, SGK borçlarına çözüm olarak "Katma Değer Vergisi (KDV) iade alacağıyla SGK borçlarının mahsuplaşması" önerisi masaya yatırıldı. Söz konusu önerinin İçişleri Bakanlığı'na sunulmasının planlandığı öğrenildi.

"SGK borçları belediyelerin kötü yönetilmesinden kaynaklı değil"

Toplantıda özellikle belediyelerin vergi yükünün çok fazla olduğu vurgulandı. SGK borçlarının ise belediyelerin kötü yönetilmesinden değil; gelirlerinin düşük giderlerinin ise çok fazla artmasından kaynaklandığına dikkat çeken CHP'li kaynaklar, "Bu memleketin ekonomisini belediyeler mi batırdı? Bu memleketin ekonomisini batıran iktidarın kendi kötü ekonomi modelleridir." diyerek Kur Korumalı Mevduat örneğini gösterdiler. İktidarın vatandaşın vergilerini fakirden alıp zengine aktardığının altını çizen kaynaklarca "Ondan sonra da belediyeler bizi batırdı diyorlar" değerlendirmesini yaptı.

"Orman yangınları, belediyenin mevzuatında değil"

Toplantıda ele alınan bir diğer konu son günlerde meydana gelen orman yangınları oldu. Orman yangını ve kent yangınlarına müdahale arasında ciddi bir fark olduğunu ve belediyelerin ise kent merkezlerindeki yangınları söndürmekle görevli olduklarını ifade eden kaynaklar, orman yangınlarının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görev alanında olduğunun altını çizdi. Belediyede çalışan itfaiyecilerin aldığı eğitimle ormana girip yangın söndürmesinin doğru olmadığı bu yüzden de yangını yayma risklerinin olduğu belirtildi.

"Belediyeler maaş ödemekte zorlanacak"

Toplantıda belediye gelirlerinin sabit kalması nedeniyle CHP'li belediyeleri yakın zamanda zor günlerin bekleyeceğini dile getiren CHP kaynakları, "Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde toplu sözleşmeler geliyor, asgari ücret açıklanacak... Belediyeler maaş ödemekte zorlanacaklar çünkü belediye gelirleri sabit, giderler artıyor" değerlendirilmesini yaptı. Bu kapsamda belediyelerin gelirleri arasında yer alan ilan ve reklam vergisi gibi "harçların güncellenmesi gerektiği" belediyelerin gelirlerini arttırıcı çözüm önlemleri arasında konuşuldu.

Kaynak: ANKA

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