Belediyelerin Sgk Borçlarına İlişkin Oluşturulan 'Uzlaşı Masası' İkinci Toplantısını Yaptı... Bazı Maddelerde Olumlu Sonuca Bağlandı - Son Dakika
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Belediyelerin Sgk Borçlarına İlişkin Oluşturulan 'Uzlaşı Masası' İkinci Toplantısını Yaptı... Bazı Maddelerde Olumlu Sonuca Bağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) heyetleri, belediyelerin SGK borçlarına yönelik sorunun çözülmesine ilişkin ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda TBB tarafından sunulan raporun detaylıca incelendiği ve 2-3 madde üzerinde olumlu sonuca varıldığı öğrenildi. Bakanlık ve TBB üçüncü toplantıyı haftaya gerçekleştirecek.

30.01.2025 13:44  Güncelleme: 15:49
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Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) heyetleri, belediyelerin SGK borçlarına yönelik sorunun çözülmesine ilişkin ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda TBB tarafından sunulan raporun detaylıca incelendiği ve 2-3 madde üzerinde olumlu sonuca varıldığı öğrenildi. Bakanlık ve TBB üçüncü toplantıyı haftaya gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayında kabine toplantısının ardından SGK borcu olan belediyeleri kastederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a verdiği "Sayın Bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var" talimatının ardından belediyelere yönelik haciz işlemi başlatılmıştı.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin 15 Ocak Çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Bakanlıkta görüşmüş, "TBB Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden de takviye yapacağımız uzman dostlarımızın katılacağı bir heyetle, masayı kuracağız" demişti. Işıkhan ile İmamoğlu'nun görüşmesinin ardından TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız başkanlığındaki heyet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, teknik görüşmeleri gerçekleştirmek üzere 22 Ocak'ta ilk toplantılarını yapmıştı. Dün ise aynı heyetler ikinci toplantıyı gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre; TBB heyetinde Genel Sekreter Suat Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İSPER Yönetim Kurulu Başkanı Banu Saraçlar, CHP'li belediyelerde görev yapan bürokratlar ile İBB hukuk bürosundan bir avukat yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki heyette ise Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, SGK kurum başkanı ve bürokratlar toplantıya katıldı. Balgat'taki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasında bir saati aşan görüşmenin olumlu geçtiği, TBB tarafından sunulan raporun detaylıca incelendiği ve 2-3 madde üzerinde olumlu sonuca varıldığı öğrenildi.

Bakanlık ve TBB'nin üçüncü toplantıyı ise haftaya gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediyelerin Sgk Borçlarına İlişkin Oluşturulan 'Uzlaşı Masası' İkinci Toplantısını Yaptı... Bazı Maddelerde Olumlu Sonuca Bağlandı - Son Dakika

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