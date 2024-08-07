Belen\'de çimento yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen çimento yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Z.A. idaresindeki 31 V 8053 plakalı tır, Kıcı mevkisinde devrildi.
Kaza nedeniyle tırda yüklü bulunan çimento torbaları yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeridi trafik akışına kapanan yol, torbaların kaldırılmasıyla açıldı.
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