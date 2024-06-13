Hatay'ın Belen ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan konteyner kentteki öğrencileri su sıkarak serinletti.
Sarımazı Mahallesi'ndeki İnfak Konteyner Kenti'ndeki okulun öğretmenleri, Büyükşehir Belediyesini arayarak sıcaktan bunalan öğrencilerini serinletmek istediklerini belirtti.
Okula gönderilen itfaiye ekibi, konteyner okulun önünde toplanan öğrencileri su sıkarak serinletti.
Son Dakika › Güncel › Belen'deki Öğrencileri Serinleten İtfaiye Ekipleri - Son Dakika
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