Belen Kaymakamı trafik uygulamasında sürücülerle sohbet etti

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasında sürücülerle sohbet etti.
Yılmaz, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Belen- İskenderun kara yolunda gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.
Durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Yılmaz, trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı, broşür dağıttı.
Yılmaz'a İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever de eşlik etti.
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