Belgesiz Otel Faciası: Hesap Sorulmalı

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Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşın yaşamını yitirdiği Grand Kartal Oteli yangını faciasına ilişkin olarak, "İnsanlar cayır cayır yanarken, o otelin belgesi neden yoktu? Bu sadece Kartal Otel'in değil, ülke genelinde belgesiz işletmelerin, insan hayatını hiçe sayan zihniyetin, kanunları uygulamayan yönetimlerin ayıbıdır. Belgesiz olduğu tespit edilen tesisler hakkında neden anında işlem yapmadınız? Ölümlerle sonuçlanan bu ihmal zincirine kimler göz yumdu" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu belge olmadan, insanlar nasıl bu otelde konaklayabildi"

"Bolu'daki faciayla ilgili bütün bildiklerinizi unutun. Çünkü ne öğrendik biliyor musunuz? Bu otelin, yani 'ölüm otelinin', Turizm İşletme Belgesi bile yokmuş. Kim diyor? Bizzat Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü diyor. Bakın elimde Genel Müdür adına Neşe Çoldık imzasıyla yazılı bir belge var. Bu belge ekinde Türkiye çapında, Turizm İşletme Belgesi olmayan tüm otellerin listesi var. Bu otellerin içinde de işte o 'ölüm oteli' de var. ve bu yazıya göre; '2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu' gereği, bir işletmenin faaliyet gösterebilmesi için turizm işletme belgesi alması şart. Gelin görün ki, 78 cana mezar olan bu otelin de maalesef belgesi yok. Buradan soruyorum; Bu belge olmadan, insanlar nasıl bu otelde konaklayabildi? Bu işletme nasıl reklam yaptı, nasıl pazarlama yaptı, nasıl açık kaldı?

"Ortada iki otel var ama tek belgeleri yok"

'Ölüm Otelinde' daha başka nelere göz yumulmuş bakın. Grand Kartal Otel ve Kartal otel yıllardır 'tek belgeyle' 2 otel olarak çalışmışlar. Sonra her nedense isim değişikliğine gitmişler. Grand Kartal Otel ve Kartal 1 Kartal 2 Oberj Otel şeklinde ruhsat yenilemişler. Fakat şunu atlamışlar. Bakanlığa başvuru yapılırken, ikinci otelin izin ve tadilat belgelerini ibraz edememişler. Bunu da iki yıldır bütün başvuruların, e-devlet üzerinden yapılıyor olması. Çünkü o bölgede öyle bir binayı görmeyen sistem başvuruyu otomatik reddediyor. Ayrıca yeni yönetmeliğe göre 'yangın belgesi' ibraz etmek zorundalar ve bunlara 6 ay süre tanınmış. Bu süre zarfında işlemlerini tamamlayamadıkları için de ruhsat ve turizm işletme belgesi geçtiğimiz Temmuz ayında iptal olmuş. Sonuçta bunların işi sarpa sarmış. Ortada iki otel var ama tek belgeleri yok. Yani aslında yok hükmündeler. Buna rağmen, 'Ölüm Oteli' Grand Kartal Otel, belgesi iptal olduğu halde 1181 Belge numarasıyla satış yapıyor. Diğer tesis Kartal Otel de, Antalya'da bulunan aynı isimdeki Kartal Otel pansiyonunun işletme belge numarası ile çalışmaya devam ediyor. Temmuz ayında iptal edilen bu otellerin işletme belgesi, Turizm Bakanlığı'nın sitesinden, iyi ilişkiler neticesinde bir şekilde kaldırılmıyor. Fakat Grand Kartal Otel yanınca, bakanlık panikleyerek apar topar oteli sisteminden kaldırıyor. Şu anda siteye giriyorsunuz, orada tesis mesis göremiyorsunuz. Dolayısıyla aynı belgeyi kullanan diğer tesis Kartal Otel de 'belgesiz' duruma düşüyor. Yani şu an Bakanlık sitesinde ne Grand Kartal Otel var ne de Kartal Otel. Peki belgesiz tesisler listesinde niye sadece Kartal Otel yazıyor da diğer Grand Kartal otel yazmıyor. Çünkü bunlar turizm işletme belgesine Kartal Otel adına başvuruyorlar ve süresi içinde alamıyorlar da ondan.

"Belgesiz olduğu tespit edilen tesisler hakkında neden anında işlem yapmadınız"

Öyle bir Ali Cengiz oyunuyla bunu yaptılar ki işin içinde olmayanların bile kafasını karıştırdılar. Aslında iki ayrı oteli, 1181 belge numarası ile tek bir otel gibi gösterdiler. Bakanlık o yüzden sistemden her ikisini de apar topar kaldırdı. Şimdi burada soruyorum, bu ölümlerin hesabını kim verecek? İnsanlar cayır cayır yanarken, o otelin belgesi neden yoktu? Bu sadece Kartal Otel'in değil, ülke genelinde belgesiz işletmelerin, insan hayatını hiçe sayan zihniyetin, kanunları uygulamayan yönetimlerin ayıbıdır. Buradan Bakanlığa sesleniyorum, belgesiz olduğu tespit edilen tesisler hakkında neden anında işlem yapmadınız? Ölümlerle sonuçlanan bu ihmal zincirine kimler göz yumdu?

"Belgesiz tesislerin hesabını sormak boynumuzun borcudur"

Milletimize çağrıda bulunuyorum, artık otel mi, pansiyon mu, nerede kalıyorsanız mutlaka Turizm İşletme Belgesi olup olmadığını sorgulayın. Çünkü bir otel diye girdiğiniz yer, sizin için mezar olabilir. Eğer bugün bu otelin belgesi olsaydı, gerekli denetimler yapılmış olsaydı, belki de o insanlar ölmeyecekti. Ama şimdi ne oldu? Geriye külleri, utancı ve sorumsuzluğun bedelini ödeyen canlar kaldı? 'Ölüm Oteli'nin' ve diğer belgesiz tesislerin hesabını sormak boynumuzun borcudur! Sorumsuz Bakanın halen yüksünmeden koltuğunda oturması ise sadece kendisinin değil, onu koruyup kollayan iktidarın utancıdır."