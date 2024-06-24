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Belgrad'da Atatürk Araştırma Merkezi ile Türk Büyükelçiliği işbirliğiyle panel düzenlendi

Belgrad\'da Atatürk Araştırma Merkezi ile Türk Büyükelçiliği işbirliğiyle panel düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ve Türk Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Mustafa Kemal Atatürk ve Eserleri (Günlükleri)' Paneli gerçekleştirildi. Panelde, ATAM Bilim Kurulu üyeleri konuşmacı olarak yer aldı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce dünyasının oluşumu ele alındı. Panel, Avrupa'da gerçekleştirilen projenin 6. etkinliği olarak düzenlendi ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleşti.

24.06.2024 23:57
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ve Türk Büyükelçiliğinin işbirliğiyle "Mustafa Kemal Atatürk ve Eserleri (Günlükleri)" Paneli düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un ev sahipliğinde, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Avrupa'daki İzleri ve Düşünce Dünyasının Oluşumu" başlıklı projenin 6'ncı etkinliği olan panelin moderatörlüğünü ATAM Başkanı Doç. Dr. Güner Doğan yaptı.

Panelde ATAM Bilim Kurulu üyeleri Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Nurten Çetin, Yozgat Bozok Üniversitesinden Doç. Dr. Hatice Güzel Mumyakmaz ile Dokuz Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Alev Gözcü konuşmacı olarak yer aldı.

"Büyük Önder Gazi Mustafa Atatürk'ü her vesileyle anmaya devam ediyoruz"

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, proje çerçevesinde Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde bu programın düzenlendiğini söyledi.

Sırbistan'dan birçok ismin panele geldiğini ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Geçen yıl da ünlü Sırp gazeteci ve yazar Zoran Tomic'in 1939 yılında yayımladığı 'Atatürk' isimli eserin yeniden basılması vesilesiyle bir etkinlik düzenlemiştik. Büyük Önder Gazi Mustafa Atatürk'ü her vesileyle anmaya devam ediyoruz. Atatürk dönemi dış politikasında Yugoslavya, önemli bir unsurdu. Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' mottosu çerçevesinde Balkan Antantı imzalanmıştı, Doğu'da da Sadabad Paktı yapılmıştı."

Yugoslavya'nın ilk kralı 1. Aleksandar'ın Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Mustafa Kemal ile görüştüğünü anlatan Aksoy, bu anlamda Sırbistan'ın önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün günlüklerini ele alacağız"

ATAM Başkanı Doç. Dr. Güner Doğan da projeye geçen yıl Almanya'da başladıklarını belirterek, Çekya'da, Kuzey Makedonya'da ve Yunanistan'da çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.

Doğan, Sırbistan'ın ve Belgrad'ın tarihlerinde önemli konuma sahip olduğunu dile getirerek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün günlüklerini ele alacağız. Hocalarımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce dünyasının nasıl oluştuğunu, kaleme aldığı günlükler üzerinden anlatacaklar. Dışişleri Bakanlığımıza, Belgrad Büyükelçiliğimize teşekkür ediyorum." dedi.

Güner Doğan, projenin son iki programını Romanya'nın başkenti Bükreş'te ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştireceklerini ifade etti.

Konuşmacılar, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve fikir dünyasını yazdığı günlükler üzerinden ele aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belgrad'da Atatürk Araştırma Merkezi ile Türk Büyükelçiliği işbirliğiyle panel düzenlendi - Son Dakika

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