Belgrad\'da Uluslararası Turizm Fuarı Açıldı

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 46. Uluslararası Turizm Fuarı açıldı.

Belgrad'da 400'den fazla firmanın katıldığı fuarın açılışını Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptı.

Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılışında açıklama yapan Vucic, son 10 yılda Sırbistan'a gelen turist sayısının 2 katına çıktığını aktardı.

Özellikle Asya'dan gelen turistlere teşekkür ettiğini belirten Vucic, "Ocak ve şubat aylarında turist ziyaretlerinde düşüş yaşanıyor, bunun nedeni sorumsuz ve ciddiyetsiz insanlar. Bu yılki fuarın partner ülkesi İtalya oldu. İtalya, fuarda Sardinya Adası'na özel bir stant açacak. Belgrad'dan Sardinya'ya direkt uçuş başlatılması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Belgrad Büyükelçisi Luka Gori ise fuarda özellikle yurt dışında yaşayan İtalyanlara yönelik yeni projelerin tanıtılacağını duyurdu.

Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden firmanın stant kurduğu fuar, 23 Şubat'a kadar açık kalacak.