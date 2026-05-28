Belgrad Ormanı'nda Bayram Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belgrad Ormanı'nda Bayram Keyfi

Belgrad Ormanı\'nda Bayram Keyfi
28.05.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda aileler Belgrad Ormanı'na akın ederek piknik yaptı, mangal yaktı.

KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde güneşli havayı fırsat bilen kişiler, Belgrad Ormanı'na akın etti. Aileleriyle birlikte ormana gelenlerden bazıları mangal yakarken, bazı kişilerde piknik yaptı, çocuklar ise oyun oynayarak vakit geçirdi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde güzel havayı değerlendirmek isteyen kişiler, Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren ormana gelen aileler piknik yapıp yürüyüş gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar top oynayıp eğlenirken, bazıları semaverde çay demledi. Hamak kurarak dinlenenlerin de olduğu ormanda çocuklar oyun alanlarında vakit geçirdi. Mangal yapanların bulunduğu alanda araç yoğunluğu da yaşanırken, ormana gelenlerin güneşli havanında etkisiyle bayram tatilinin keyfini çıkardığı görüldü.

'AİLECEK BURAYA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN GELDİK'

Ailesiyle piknik yapmaya gelen Azam Yılmaz, "Biz kurban kesmedik bu sene. Belgrad Ormanı'na geldik. Normalde zaten bu bölgede yaşıyoruz. Böyle ailemizle güzel bir gün geçirmek için, arkadaşlarımız, onların aileleriyle, beraber geldik güzel vakit geçirmek için. Bence İstanbul tam İstanbulluların kalmış oldu bu şeklinde. Böyle kalsa da çok mutlu oluruz. Gidenler geri gelmese de çok iyi olur bizim için, İstanbullular için. Normal şartlarda bayram olmasa bence daha yoğun olabilirdi. Orta derecede. Bence yoğunluk iyiydi" dedi.

'İSTANBUL BİZE KALDI, ÇOK GÜZEL OLDU'

Emre Can Karakaya, "Ailemle beraber pikniğe geldim. Eşim, dostlarım hep beraberiz bugünlük. Tatile gitmedik, gidemedik mali şartlardan dolayı ama bugün buradayız, hep beraberiz. İstanbul bize kaldı, çok güzel oldu. Daha bir az yoğunluk var ama yine de güzel, hareketli, eğlenceli. Süper" diye konuştu.

'MANGALIMIZI DA YAKACAĞIZ'

Çocuklarıyla birlikte piknik yapmaya gelen Hatice Yılmaz, "Bu sene kurban bağışı yaptım ama oğlum kurban kesti, fark etmez. Yağış bekliyorduk ama maalesef şaşırttı bizi. Güzel bir hava. Ailemizle, arkadaşlarımızla, iki oğlumla hep beraber geldik. Bu güzel, özel bayramımızın ikinci günü bütün herkesin bayramını kutlarım. Bugüne vakit ayırdık, gayet de mutluyuz ailece. Çayımız, çorbamız, mangallarımızı da yakacağız. Güzel ve mutlu günümüz. Bayramlar özeldir. Bazı eksiklikler olsa da kendimiz de büyüdük artık, o eksikliği gidermeye çalışıyoruz evlatlarımıza karşı. Güzel bir gün, çok güzel" şeklinde konuştu.

'SEMAVERİMİZİ DE YAKTIK, ÇAYIMIZI DA İÇİYORUZ'

Mehmet Kılıç, "Bu bayram bize de kurban kesmek nasip oldu. Hayatımda yaşadığım en güzel şey. Ailemle birlikte ben de bu güzel İstanbul gününün en güzel yaşadığım günlerden biri. Eşim, kardeşim, çocuklarım. Mangalı da yaktık. Semaverimizi de yaktık, çayımızı da içiyoruz. Hava da harika. Buradan da herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum en içten dileklerimle" dedi.

'DİNLENMEK İÇİN GELDİK BURAYA'

Ahmet Gül, "Bu bayram kurban kesmek nasip oldu. Yollar açıktı, hava da güzel. Geldik buraya hem güzel bir hem piknik yapmak için hem de doğayla şehirden uzakta, güzel bir gün ailecek geçireceğiz. Dinlenmek için geldik buraya. Tabii ki piknik alanı kalabalık. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar dilerim herkese" dedi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Belgrad, Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belgrad Ormanı'nda Bayram Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Beşiktaş transferde büyük oynuyor Hedefte Joe Gomez var Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hedefte Joe Gomez var
Anlaşmaya varıldı İşte Aziz Yıldırım’ın forvet transferi Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Erdoğan Toprak’tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim Erdoğan Toprak'tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim
Trabzonspor’a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü Helikopterden inen isme bakın ''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
16:35
Bernardo Silva, Türkiye’ye geldi Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
14:48
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 18:08:33. #7.12#
SON DAKİKA: Belgrad Ormanı'nda Bayram Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.