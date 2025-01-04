Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 32 kişi yaralandı.
Pakistan basınında yansıyan görüntülerde, Belucistan eyaletinin Turbat şehrinde, patlama yaşanan seyir halindeki yolcu otobüsünün aniden alev aldığı görülüyor.
Olay sonucu en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 5'i ağır 32 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Patlamanın nedeninin ise araştırıldığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Belucistan'da Otobüs Patladı: 4 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika
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