Ben-Gvir, ABD'li Cumhuriyetçilerden Destek Aldığını İddia Etti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'de görüştüğü Cumhuriyetçi Parti yetkililerinin Gazze Şeridi'ndeki gıda ve yardım depolarının bombalanması gerektiği konusunda kendisini desteklediklerini öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde "dışlanan", Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle Washington yönetiminin kendisine karşı tavrı değişen ve bu hafta ABD'yi ziyaret eden Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde Cumhuriyetçi Parti yetkilileriyle bir görüşme yaptığını açıkladı.

Aşırı sağcı bakan, Cumhuriyetçi yetkililerin askeri ve siyasi baskı oluşturmak için Gazze Şeridi'ndeki gıda ve yardım depolarının bombalanması gerektiği konusundaki tutumunu desteklediklerini ileri sürdü.

Biden yönetimi tarafından boykot edilen Ben-Gvir, ABD Başkanı Trump döneminde ABD'ye ilk kez gerçekleştireceği resmi ziyaret için Washington'a gitmişti.

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'ye "diplomatik ve siyasi bir ziyaret için geldiği ve bu ziyaret sırasında ABD'nin çeşitli eyaletlerini ziyaret edeceği" belirtilmişti.