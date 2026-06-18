Ben-Gvir, BM Konferansı'na Katılacak - Son Dakika
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Ben-Gvir, BM Konferansı'na Katılacak

18.06.2026 16:13
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, vize sorunlarına rağmen BM'de 'Polis Şefleri Zirvesi'ne katılacak.

İsrail'de vize sorunları nedeniyle ABD ziyaretini iptal eden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) New York'taki genel merkezinde bir konferansa katılacağı bildirildi.

Haaretz gazetesindeki habere göre, aşırı sağcı Bakan, özel seyahat talebinin aksine bu kez 7-8 Temmuz'da New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan "Polis Şefleri Zirvesi"ne resmi heyet başkanı olarak katılacak.

Diplomatik bir kaynak, Ben-Gvir'in BM Konferansı'na giderken resmi delege olarak ABD'ye girişinde herhangi bir zorlukla karşılaşmasının beklenmediğini ifade etti.

Haaretz gazetesinin 16 Haziran'daki haberine göre Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunmuştu.

Haberde, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedilmişti.

28 Mayıs 2026'da BM, çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "utanç listesi" olarak da bilinen "kara listeye" eklemişti.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "BM'nin utanç verici raporu, bu örgütün tüm ahlaki pusulasını kaybettiğini bir kez daha kanıtlamaktadır." diye yazmıştı.

İsrail, bu yılın başlarında BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Doğu Kudüs'teki genel merkezine ait binaları yıkmıştı.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki yıkım alanına giden Ben-Gvir, bunu şehirdeki yönetim anlayışı adına "tarihi bir gün" olarak nitelendirmişti.

BM 7 Haziran 2024'te, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce sivili öldüren İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülke ve gruplar listesine" eklemişti.

Ben-Gvir, söz konusu karardan dolayı eleştirdiği BM'yi ve Genel Sekreter Antonio Guterres'i "antisemitik" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir, BM Konferansı'na Katılacak - Son Dakika

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