Ben-Gvir'den Gazze'ye Saldırı Çağrısı - Son Dakika
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Ben-Gvir'den Gazze'ye Saldırı Çağrısı

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İsrail Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye her gün hava saldırısı yapılması gerektiğini savundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarıyla yerle bir edilen Gazze Şeridi'ne, Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen her gün onlarca hava saldırısı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, Gazze'den serbest bırakılan İsrailli esirlerden Rom Braslavski'ye verdiği röportajda, İsrail ordusunun Gazze'ye her gece saldırılar düzenlemesi gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı bakan, Gazze'ye her gece 30-40 saldırı düzenlenmesi gerektiğini ileri sürerek, "Sadece sizi tehlikeye atanlar değil. Orada hayatta kalmaması gereken insanlar var. Onlar yaşamamalı." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin tamamının İsrail'in kontrolünde olmasını istediğini söyleyen Ben-Gvir, Gazze'nin her yerinde Filistinlilerin topraklarını gasbederek yerleşim birimleri kuracaklarını ve bölgedeki Filistinlilerin "göç" kisvesiyle etnik temizliğini teşvik edeceklerini iddia etti.

Ben-Gvir, Gazze'nin tamamının en kısa sürede ele geçirileceğini ileri sürdü.

Röportajı yapan eski esir Rom Braslavski'nin bu sene Filistinlilere yönelik çıkarılan idam cezası yasası kapsamında kendi elleriyle infaz uygulamak istediğini söylemesi üzerine Ben-Gvir, "bunun gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına" söz verdi.

Ben-Gvir, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere uyguladıkları "kötü" muameleyi de övünerek anlattı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir'den Gazze'ye Saldırı Çağrısı - Son Dakika

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