Ben-Gvir'den Gazze'ye Saldırı Daveti - Son Dakika
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Ben-Gvir'den Gazze'ye Saldırı Daveti

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İsrail'in Bakanı Ben-Gvir, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları sürdürme ve sürgün istedi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıların sürdürülmesi ve Filistinlilerin sürgün edilmesini istedi.

Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamas'ın ikinci aşamaya geçiş için silah bırakmayı kabul ettiği ileri sürülen haberlerden sonra açıklama yaptı.

Ben-Gvir, ABD yönetimini kastederek "Başbakan en yakın dostlarımıza da şunu açıkça ifade etmeli: İsrail'in Gazze Şeridi'nde ortak olmaya istekli olduğu tek çözüm göçü teşvik etmek ve Hamas'ı yok etmektir. Başka çözüm yoktur." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine karşı çıkan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne saldırıları ve hedefli suikastlere son vermeyi taahhüt etmediğini ileri sürdü.

Ben-Gvir, "Ne aracılar vasıtasıyla, ne de şu ya da bu türden herhangi bir taraf aracılığıyla anlaşma imzalamıyoruz. Nokta." ifadesini kullandı.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için arabulucularla uzlaştığı ve elindeki silahları İsrail yerine üzerinde uzlaşılacak bir Filistin komitesine teslim etmeyi kabul ettiği ileri sürülmüştü.

Hamas'tan bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'de ateşkes

Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ilk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı. Filistinli kaynaklar ise İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam yerine getirmediğini ve saldırıların sürdüğünü belirtiyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında Gazze'nin yönetimi, yeniden imar, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail'in çekilmesi ve bazı siyasi-güvenlik düzenlemelerinin ele alınması öngörülüyor.

Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin temaslara Kahire'de 7 Haziran'da başlamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir'den Gazze'ye Saldırı Daveti - Son Dakika

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