Ben-Gvir'den Şiddet Destekleri

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere uyguladığı şiddete verdiği desteği yineledi.

Ben-Gvir, İsrail'de konuk olduğu radyo programında, "Polislere taş atan kişilere ateş açmalarını teşvik ediyorum, çünkü bunun doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Batı Şeria'daki olayların çoğu meşru müdafaa niteliğinde olduğunu" iddia eden Ben-Gvir, çatışmaların çoğunun "Arapların Yahudilere saldırması sonucu çıktığını" öne sürdü."

Radikal İsraillilerin sivil Filistinlere saldırılarını "doğal bir durum" olarak niteleyen Ben-Gvir, kendi döneminde Filistinlilere saldıran İsraillilere karşı bir kovuşturma olmayacağını vurgulayarak, şiddet yanlısı İsraillilere bir kez daha desteğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına başladığı Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillerin saldırılarında artış yaşanıyor

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte söz konusu saldırılarda en az 1116 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 5 Ocak'taki açıklamasına göre, fanatik İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun yıllık raporuna göre, şiddet yanlısı İsrailliler, 2025 yılı boyunca düzenlediği saldırılar, 197 aileden oluşan ve toplam 1090 kişinin yaşadığı 13 Filistinli bedevi topluluğunun yerinden edilmesine yol açtı.

Komisyon verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen şubat ayında Batı Şeria'da 511 saldırı düzenledi.