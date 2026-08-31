Ben-Gvir'in Timsahlı Proje Şüphesi - Son Dakika
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Ben-Gvir'in Timsahlı Proje Şüphesi

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İsrail'de Ben-Gvir, timsah dolu hendek projesini seçim kaygısıyla ekibine öne çıkarmama talimatı verdi.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin etrafına timsah dolu hendekler kazma projesinin "şov olarak" algılanmasından ve seçimlerde oy kaybettirmesinden çekinerek ekibine bu planı öne çıkarmama talimatı verdiği ortaya çıktı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelerin güvenliğini sağlamak amacıyla etrafına timsahlarla dolu hendekler kazılacağı vaadiyle övünen Yahudi Gücü Partisi lideri, bu hamlenin seçim kampanyasına zarar vermesinden ve oy kaybından endişe ediyor.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, söz konusu projenin bir göz boyama ve gayriciddi bir adım olarak algılanabileceği gerekçesiyle kampanya ekibine, "Bu planı öne çıkarmayın." talimatı verdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere "timsahlarla çevrili hendekler" kurulmasını önermişti.

Kudüs Bölge Mahkemesi, 3 Ağustos 2026'da İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nin çevresine timsah yerleştirilmesine yönelik tartışmalı hükümet planının, "hayvan hakları" gerekçesiyle daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar durdurulmasına karar vermişti.

Karar, "Let the Animals Live" isimli hayvan hakları kuruluşu tarafından sunulan acil durum dilekçesinin ardından gelmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik ihlaller de giderek arttı.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 "idari tutuklu" bulunuyor. Söz konusu Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir'in Timsahlı Proje Şüphesi - Son Dakika

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