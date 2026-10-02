Ben-Gvir, Oslo Anlaşmaları'nı yok sayıp Batı Şeria ve Gazze'de sürgünle tehdit etti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'nın "İsrail'in mülkü" olduğunu iddia ederek Oslo Anlaşmaları'nı yok saydı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Bakan Ben-Gvir, Batı Şeria'da Oslo Anlaşmaları çerçevesinde oluşturulan A,B ve C bölgeleri arasında hiçbir fark olmadığını iddia etti.

Ben-Gvir, "A, B ve C bölgeleri arasında hiçbir fark yoktur. Toprakların hepsi bizimdir, burası bizim ülkemizdir." ifadelerini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin akabinde savunma bakanı olması halinde Filistin yönetimini ortadan kaldırmak ve işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürgün etme tehdidinde bulundu.

Filistinlilerin yüzde 60'ının "göç etmek" istediğini öne süren Ben-Gvir, "Buna vakit ayıracağım ve süreci sürekli olarak yöneteceğim. Her hafta ilgili tüm tarafların katılacağı bir tartışma oturumu düzenleyeceğim." dedi.

Ben-Gvir, İsrail ordusuna işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla yetki verilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, uluslararası anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları uyarınca işgal altındaki topraklar ve gelecekte kurulacak Filistin Devleti'nin parçası olarak kabul ediliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1990'lı yıllarda imzalanan Oslo Anlaşmaları kapsamında Batı Şeria'da Filistin yönetimi kurulmasına rağmen İsrail, anlaşmalara aykırı olarak işgal altındaki bölgelerde Filistin topraklarını gasbetmeyi ve yasa dışı yerleşimler kurmayı sürdürdü.

Oslo Anlaşmaları

Oslo veya 1. Oslo olarak da bilinen "Geçici öz yönetim düzenleme ilkeleri bildirgesi" anlaşması, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen görüşmelerin ardından 13 Eylül 1993'te dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin ve yine dönemin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat arasında ABD'nin başkenti Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşmayla, taraflar arasında yıllardır süren çatışmanın sona ermesi, önce geçici Filistin yönetimi kurulması ve 1999 yılında da bağımsız Filistin Devleti kurulmasıyla adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılması hedeflenmişti.

Birincisini takiben 28 Eylül 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.