Ben-Gvir: Tutuklama kararı beni durduramaz

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkarmayı planladığı yönündeki haberler üzerine " Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini genişletmeye devam edeceğini ve hiçbir tehdidin kendisini durduramayacağını" belirtti.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Lahey'deki savcıya net bir mesajım var: Hakkımda çıkarılacak hiçbir tutuklama kararı beni İsrail halkı ve toprağı için çalışmaktan alıkoyamaz." ifadelerini kullandı.

Geçmişte nefret söylemi nedeniyle hakkında 50'den fazla iddianame hazırlanan ve bir kez "ırkçılıktan" hüküm giyen aşırı sağcı Ben-Gvir, şunları kaydetti:

"Lahey'deki Başsavcı beni ne korkutuyor ne de tehdit ediyor. Halkımı korumak için elimden geleni yapacağım, bu bir tutuklama emrine mal olsa bile. Lahey bana karşıysa, doğru yoldayım demektir."

UCM'den iki bakana tutuklama kararı verileceği iddiası

Ben-Gvir'in açıklamaları, Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan ve UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında Batı Şeria'daki yerleşim politikaları nedeniyle tutuklama kararı çıkarmayı planladığı yönündeki haberin ardından geldi.

Gazete, isimleri açıklanmayan mahkeme yetkililerine dayanarak, tutuklama kararına yönelik hazırlıkların, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında açılan "cinsel taciz" soruşturması nedeniyle 16 Mayıs'ta geçici izne ayrılmasından önce yapıldığını aktardı. Mahkemedeki bir kadın çalışanın iddiasıyla BM'ye bağlı İç Denetim Hizmetleri Birimi tarafından soruşturma açıldığı, Han'ın ise suçlamaları reddettiği belirtildi.

Gazete, bu gelişmelerin, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında 21 Kasım 2024'te çıkarılan tutuklama kararlarını izlediğini, ancak sürecin Kerim Han'ın yokluğunda nasıl ilerleyeceğinin belirsiz olduğunu vurguladı.

UCM'nin, Ben-Gvir ve Smotrich'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim projelerini teşvik ederek savaş suçu işlemiş olabileceklerini değerlendirdiği aktarıldı.

İki bakan da daha önce defalarca Batı Şeria'daki yerleşimlerin artırılması ve yeni kurulan yerleşim noktalarının yasallaştırılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, mart ayında toplanan güvenlik kabinesinin, kendi önerisiyle 13 yasa dışı yerleşimi bağımsız birimler olarak tanıdığını açıklamıştı.

Ben-Gvir de polis korumasında Mescid-i Aksa'ya sık sık baskın düzenliyor.

Filistinli kaynaklara göre, 2024 sonu itibarıyla Batı Şeria'da yaklaşık 770 bin Yahudi yerleşimci; 180 yerleşim birimi ve 256 yasa dışı yerleşim noktasında yaşıyor. Bu noktaların 138'i çobanlık ve tarım amaçlı kullanılıyor.

BM, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak tanımlıyor ve iki devletli çözüm ihtimalini tehdit ettiğini vurgulayarak bu faaliyetlerin derhal durdurulmasını talep ediyor.

UCM, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

İsrail mahkemeye üye olmasa da Filistin'in 2014'te taraf devlet olarak kabul edilmesiyle birlikte UCM, Filistin topraklarında işlenen suçlara dair yargılama yetkisini elinde bulunduruyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 924 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 267 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 84'e, yaralı sayısı ise 123 bin 308'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.