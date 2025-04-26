Bender Abbas Limanı'nda Patlama: 281 Yaralı

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda en az 281 kişinin yaralandığı patlamanın ardından ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetler tamamen durduruldu.

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Olayın, limandaki bazı konteynerlerin patlaması nedeniyle meydana geldiği ve şu ana kadar 281 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Muhtemel can kaybına ilişkin ise bilgi verilmemişti.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını açıklamıştı.

Olayın, limandaki kimyasalların bulunduğu konteynerlerin patlamasıyla meydana geldiği düşünülüyor.

Şehid Recai Şehr Limanı, İran'ın ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik bir liman olarak biliniyor.