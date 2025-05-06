Bender Abbas Limanı'ndaki Patlama Kıvılcımdan - Son Dakika
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Bender Abbas Limanı'ndaki Patlama Kıvılcımdan

İran'da Bender Abbas Limanı'nda bir forkliftten sıçrayan kıvılcım, büyük bir patlamaya yol açtı.

06.05.2025 12:41
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İran'ın Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan'da büyük bir patlamaya yol açan yangının bir forkliftten sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı bildirildi.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda yaşanan patlamanın kaynağını açıkladı.

Limandaki konteynerlerin standart dışı bir şekilde yerleştirildiğini ve gıda maddeleri ile kimyasal maddelerin yan yana tutulduğunu aktaran Kolivend, "Dolayısıyla ilk tespitler olayın dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklandığı ve güvenlik ve mesleki ilkelere uyulmadığı yönünde." dedi.

Kolivend, yangının çıkış nedenine ilişkin ise "Şehid Recai Limanı'ndaki yangın, bir forkliftten çıkan kıvılcımla başladı. Orada bir itfaiye aracı olsaydı bu yangını ve yayılmasını kolayca önleyebilirdi." dedi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin de yaralandığı patlamada sabotaj ihtimalini reddetmişti. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını bildirmişti. Olayla ilgili "ihmal ve kusuru" olduğu tespit edilen limanda görevli biri kamu diğeri özel sektörde görevli iki yönetici gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bender Abbas Limanı'ndaki Patlama Kıvılcımdan - Son Dakika

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