Bengü, Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika
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Bengü, Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da konser verdi. Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleşen konserde hayranlarıyla buluşan Bengü, Van'da ilk defa konser vermenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bengü, festivali düzenleyen Bakanlığa teşekkür ederek, hayranlarına duygularını aktardı ve onlara teşekkür etti.

06.07.2024 00:17
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Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Bengü, eserlerini seslendirdi.

Van'da ilk defa konser verdiğini belirten Bengü, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hayranlarına seslenen Bengü, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Festival inanılmaz güzel ve kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz." diye konuştu.

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Bengü, konsere katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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