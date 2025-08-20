Benin'de Otobüs Kazası: 27 Ölü, 16 Kayıp - Son Dakika
Benin'de Otobüs Kazası: 27 Ölü, 16 Kayıp

20.08.2025 10:13
Benin'de bir otobüs nehre yuvarlandı, 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiden haber alınamıyor.

COTONOU, 20 Ağustos (Xinhua) -- Benin'in orta kesiminde bir otobüsün pazar günü nehre yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybederken, 16 kişiden ise haber alınamıyor.

Benin Sivil Koruma Ajansı Direktörü Abdel Aziz Bio Djibril pazartesi günü yaptığı açıklamada, kaza meydana geldiğinde otobüste 52 kişinin bulunduğunu söyledi.

Djibril, aynı gün öğleden sonra yaptığı açıklamada sudan çıkarılan otobüsün içerisinden 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Djibril, pazar günü 1 kişinin cansız bedenine ulaşılması ile nehir boyunca daha sonra yapılan aramalarda bulunan 3 kişiye ait cansız bedenle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısının şimdilik 27 olduğunu söyledi.

Yetkiliye göre, kazadan kurtulan 9 kişi hastanede tedavi görürken, 16 kişiden ise haber alınamıyor. Djibril kayıpları arama çalışmalarının en az 48 saat daha devam edeceğini ifade etti.

Benin İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı Alassane Seidou, Togo'nun başkenti Lome'den Nijer'in başkenti Niamey'e giden otobüsün, sürücünün kontrolü kaybedip köprünün korkuluğuna çarpması sonrası Oueme Nehri'ne yuvarlandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

