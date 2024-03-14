Benzin ve Mazota Zam Haberleriyle Akaryakıt İstasyonlarında Yoğunluk - Son Dakika
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Benzin ve Mazota Zam Haberleriyle Akaryakıt İstasyonlarında Yoğunluk

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Bu gece benzin ve mazota zam geleceği haberlerinden sonra akaryakıt istasyonlarında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Zamsız fiyatlardan benzin ve mazot almak isteyenler, daha ucuz yakıt için kuyrukta beklemeyi tercih etti. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren litre fiyatında benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 42,06 TL'ye, Ankara'da 42,79 TL'ye, İzmir'de 43,00 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Motorinin zamlı fiyatının ise İstanbul'da 41,82 TL'ye, Ankara'da 42,61 TL'ye, İzmir'de 42,82 TL'ye çıkacağı belirtiliyor.

14.03.2024 21:15  Güncelleme: 21:18
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Bu gece benzin ve mazota zam geleceği haberlerinden ardından akaryakıt istasyonlarında akşam saatlerinde yoğunluk, yer yer kuyruklar oluştu. Zamsız fiyatlardan benzin ve mazot almak isteyenler bir miktar daha ucuz yakıt için kuyrukta beklemeyi yeğledi.

Sektör kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, bu gece yarısından itibaren litre fiyatında benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Yeni zamla benzinin litre fiyatının İstanbul'da 42,06 TL'ye, Ankara'da 42,79 TL'ye, İzmir'de 43,00 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Motorinin zamlı fiyatının ise İstanbul'da 41,82 TL'ye, Ankara'da 42,61 TL'ye, İzmir'de 42,82 TL'ye yükseleceği belirtiliyor.

Benzin ve Mazota Zam Haberleriyle Akaryakıt İstasyonlarında Yoğunluk
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Benzin ve Mazota Zam Haberleriyle Akaryakıt İstasyonlarında Yoğunluk - Son Dakika

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