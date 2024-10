Berber Dede 76 Yıldır Aynı Mesleği Yapıyor

Güncel

ERZİNCAN'da berber Ertuğrul Can (88), 12 yaşında çırak olarak babasının yanında başladığı mesleğini 76 yıldır sürdürüyor. Her sabah bisikletle iş yerine giden Can, akşam saatlerine kadar çalışıyor. Esnafın 'Berber Dede' dediği Ertuğrul Can, "Gençlikte berberliğim çok iyiydi, müşterim çoktu, şimdi günde 2-3 kişi ya geliyor ya gelmiyor. Artık yaşlandık, ben de zaten iş yerine vakit geçirmek için geliyorum" dedi.

İnönü Mahallesi'nde oturan evli ve 3 erkek çocuk babası, 7 torun sahibi Ertuğrul Can, henüz 12 yaşındayken berber olan babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Babasıyla sırt sırta veren Can, askerlikte de mesleğini sürdürdü. Babasından sonra da mesleğini devam ettiren Can, Bağ-Kur'dan emekli olmasına rağmen mesleğini bırakmadı. Sabah saatlerinde evinden bisikletiyle yola çıkan Can, kent merkezindeki iş yerini açıyor. Günlük hazırlıklarını tamamlayan Can, akşam saatlerine kadar müşterilerine hizmet ediyor.

'GENÇLİĞİMDE MÜŞTERİM ÇOKTU'

Esnafın 'Berber Dede' dediği Can, çocuklarının kendisi gibi bu mesleği seçmediğini ifade ederek, "İlkokula giderken mesleğimi öğrendim. İlkokulu bitirdikten sonra okuyamadım ve mesleğimi sürdürdüm. Kardeşim vardı beraber çalıştık. O da yaklaşık 16 yıl önce vefat etti. Erzincan'da ilk olarak Aşağı Çarşı Mahallesi'nde yaptık berberliğimizi. Askerliğimi de berber olarak yaptım. 32 sene önce Bağ-Kur'dan emekli oldum. 88 yaşıma geldim halen mesleğimi yapıyorum. Gençlikte berberliğim çok iyiydi, müşterim çoktu. Gece saat yarısına kadar çalışıyordum. Ama şimdi günde 2-3 müşteri ya geliyor ya gelmiyor. Yaşlandık, emsallerimiz vefat etti. Gençler de yanımıza gelmiyor. Emekli maaşım olmasa burası bizi geçindirmez. Ama ben buraya vakit geçirmek için geliyorum" diye konuştu.