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Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Berdan Barajı gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.
İddiaya göre sürücüsünün göl kenarına park etmek istediği araç, fren yerine gaza basılması üzerine korkulukları yıkarak göle yuvarlandı.
Çevredekiler araçtaki 7 kişiyi sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sağlık ekipleri 7 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polisin soruşturması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Berdan Barajı'nda araç göle yuvarlandı: 7 yaralı - Son Dakika