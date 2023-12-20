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Berdan Barajı'nda araç göle yuvarlandı: 7 yaralı - Son Dakika
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Berdan Barajı'nda araç göle yuvarlandı: 7 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Berdan Barajı gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı. Sürücünün fren yerine gaza basması sonucu araç korkulukları yıkarak göle yuvarlandı. Çevredekilerin yardımıyla 7 kişi sudan çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Berdan Barajı\'nda araç göle yuvarlandı: 7 yaralı
20.12.2023 - 21:51,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Berdan Barajı gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre sürücüsünün göl kenarına park etmek istediği araç, fren yerine gaza basılması üzerine korkulukları yıkarak göle yuvarlandı.

Çevredekiler araçtaki 7 kişiyi sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekipleri 7 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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